¡Un gran gesto! El colombiano Maluma sigue asomándose como uno de los artistas más innovadores y bondadosos del género urbano. Y es que, además de su visita a su tienda en Estados Unidos, el intérprete de “Hawai” le cumplió el sueño a Bastian, un joven fanático que padece cáncer. Eso y más aquí.

No cabe duda de que el nacido en Medellín ha logrado ganarse el cariño de los latinoamericanos y amantes del reggaetón. Y es que el ex novio de Anitta ha tenido grandes gestos en su vida diaria, como es el particular ‘regalo’ que le hizo al pequeño Bastian.

El compositor colombiano junto a Bastian, su más grande amigo alejado de los medios (Foto: Maluma / Instagram)

Recordemos que a fines de diciembre del 2021, el colombiano evidenció su amistad con el pequeño vía redes sociales al regalarle un lujoso smarthphone, aunque esta vez, el intérprete de “Felices los 4″ fue mucho más lejos: le regaló una casa.

EL REGALITO DE MALUMA HACIA BASTIAN

A través de un clip de unos cuantos segundos, el cantante ‘colocho’ evidenció que no solo es un gran artista, sino además mejor persona, pues en todo momento acompaña a su Bastian mientras recorren toda la casa.

Al inicio del metraje, el exponente del género urbano le jugó una pequeña broma a su amigo, quien se encuentra en silla de ruedas debido a su enfermedad, solo para que dé su opinión sobre las reformas y cambios que el colombiano tenía en mente para su carrera.

El cantante le jugó una 'broma' a Bastian (Foto: Maluma / Instagram)

“Bastian, te traemos aquí para que nos des el visto bueno con este proyecto. Bastian, te gusta esto acá ¿o no? Es que le quiero hacer como unas reformas”, se oye decir al autor de “4 babys” mientras pasea a Bastian por toda la vivienda.

Ya en el patio, Maluma le ofreció a Bastian que lo ayude a leer un folder con una hoja, aparentemente, con los cambios que iba a realizar en su carrera. Para sorpresa del pequeño, ocurrió la magia.

“Bastian, desde que te conocí, te dije que los sueños se hacen realidad. Bienvenido a tu casa nueva”, leyó el amigo del “Pretty Boy” con la voz entrecortada.

Como era de esperarse ante semejante regalo, Bastian y su madre comenzaron a llorar de alegría, mientras Maluma, a pesar de mostrarse rígido ante las emociones, empezó a quebrarse mientras se fundía con su amigo en un emotivo abrazo.

Bastian no aguantó las lágrimas y abrazó al cantante durante varios segundos (Foto: Maluma / Instagram)

“Voy a decir unas palabras. Luchen por sus sueños, los sueños se cumplen. No dejen de luchar. Se demoran, pero llegan. Siempre, no dejen de luchar. Me siento feliz. Estoy que salto”, se oye decir a Bastian, quien aparentaba una notable mejoría en el clip audiovisual.