El cantante colombiano Malumaes criticado duramente por sus fans tras rechazar beso de fanática que subió al escenario durante su concierto Palenque de Guadalajara (México). En medio de esta polémica, el intérprete de "Felices los 4" publicó un mensaje en su Instagram.



En la imagen de Instagram se observa a Maluma abordando un avión. El mensaje que acompaña su publicación es "No te lo tomes personal". La fotografía tiene 764,785 Me gusta. Las críticas de sus seguidoras no se hicieron esperar.



Muchas fans de Maluma consideran que el cantante demostró una actitud soberbia. "Parecías sencillo, humilde y terminaste siendo igual que todos los famosos con la fama en la cabeza. Las personas son personas sin importar tamaño o género, y el saludo no se le niega a nadie", se lee en los comentarios de la publicación.



No te lo tomes personal.. #23 Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 22 de Oct de 2017 a la(s) 11:51 PDT

Maluma no responde ninguno de los comentarios que recibe de sus fans, pero si insiste en publicar mensajes en sus redes sociales sobre el cariño que le tiene a sus seguidoras. De esta manera, el colombiano pretende mitigar las críticas que le escriben.



Por ejemplo, tras el hecho que sucedió el pasado sábado, el cantante colombiano publicó una foto junto a sus seguidoras. "Gracias por tanto amor y por todos sus regalos! El aplauso es para ustedes", escribió Maluma en Instagram.



Si bien es cierto que la mayoría de los comentarios que recibe Maluma son críticas, también hay un grupo de mujeres que considera que la fan no tenía que burlar la seguridad del concierto y forzar a Maluma a darle un beso. "Ella lo abrazó, pero otra cosa es un beso", se lee en los comentarios del Instagram del cantante.