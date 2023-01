Karol G vuelve a ser noticia por sus producciones musicales. La popular “Bichota” anunció hace poco el estreno de su nuevo álbum, el mismo que lleva el nombre de “Mañana será bonito”. Conoce en la siguiente nota lo que se sabe acerca de este nuevo proyecto de la cantautora colombiana de música urbana, que promete convertirse en otro hit mundial.

La artista, natural de Medellín, utilizó sus redes sociales para presentar el adelanto promocional de su nuevo trabajo. Luego, en una entrevista con la revista Rolling Stone, la intérprete dio algunos alcances de cómo se gestó este disco.

“El nombre del álbum viene de una frase que yo me mantuve diciendo durante un tiempo en el que no me sentía bien. Cada día yo me decía a mí misma: ‘Mañana Será Bonito’, Mañana será hermoso”, indicó Karol G en la entrevista con el mencionado medio.

¿CÓMO SURGIÓ “MAÑANA SERÁ BONITO”, EL NUEVO DISCO DE KAROL G?

En la charla con el célebre medio, la cantante de 31 años comentó cómo surgió el nombre de este álbum, homónimo de una de las canciones que saldrá con el disco.

“Esto definitivamente representa una frase específica de mi vida. El nombre del álbum es una frase que me repetía a mí mismo cuando nada se sentía genial. Es decir, estaba pasando por el mejor momento de mi carrera, pero personalmente estaba muy desconectada de mí misma”, expresó Carolina Giraldo Navarro, nombre verdadero de la celeb.

“Tampoco estaba feliz. Así que todos los días me decía a mí mismo. ‘Está bien, mañana será bonito’”, agregó.

KAROL G LANZARÍA UNA NUEVA CANCIÓN SHAKIRA

Del mismo, diversos medios españoles aseguran que Karol G y Shakira han estado trabajando en una nueva producción, cuya autoría principal es de la intérprete de “Mamiii” pero que contará con la colaboración de “Shak”.

Justo hace poco, la reggaetonera se apareció en público con una camiseta que decía “Te Quedé Grande”. Algunos fans consideran que es en apoyo a su compatriota, ya que en la canción con Bizarrap dice: “A ti te quedé grande”. Esto solo ha aumentado los rumores de una colaboración musical.

En esa línea, prensa rosa ibérica ha informado que la ex de Anuel AA ya estuvo en Barcelona grabando con la colombiana y el 2 de febrero, día del cumple de Gerard Piqué y también de Shakira, sería el estreno del tema. Habrá que esperar...