El músico se acaba de casar con la modelo Nadia Ferreira y está próximo a convertirse en padre por séptima vez. Marc Anthony, exesposo de Jennifer Lopez y Shannon de Lima, espera en los siguientes meses al bebé que tendrá con la Miss Paraguay 2021. No obstante, en redes han recordado que hace unos años, ya con seis descendientes en este mundo, el cantautor afirmó que no tenía pensado tener más retoños.

El pasado Día de San Valentín, la ahora esposa del salsero confirmó en su cuenta de Instagram lo que era un secreto a voces, que está esperando su primer bebé con el intérprete de “Vivir mi vida”.

“Best Valentine’s Gift Ever!!! Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas” , escribió la paraguaya de 23 años junto a una foto en la que ella y Marc tocan con sus manos su vientre. A propósito de esto, usuarios en redes sociales rememoran la vez que el cantante afirmó que no quería tener más hijos luego de haber tenido al sexto. El séptimo, ahora, llegaría en mayo próximo.

La publicación de Nadia en Instagram (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

CUANDO MARC ANTHONY AFIRMÓ QUE NO QUERÍA TENER UN SÉTIMO HIJO

Muchos cibernautas han sabido desempolvar una entrevista que dio el músico hace casi siete años a una periodista de “El Gordo y la Flaca”, y en ella dejó muy claro que no estaba entre sus planes traer otro hijo al mundo con su entonces esposa, la modelo venezolana Shannon de Lima.

Cuando la mujer de prensa le preguntó si quería más hijos, él respondió: “ehhh, no sé, ¿a esta edad? Ya voy a cumplir 48 años… Como uno luce y cómo uno se siente son dos cosas muy diferentes. Salir de gira con un niño de seis meses no es igual que salir con uno”.

Además de eso, Anthony apeló a la responsabilidad que significa convertirse en papá y todo lo que conlleva, como proveer todo lo que el nuevo ser humano necesita y una de esas cosas, de las más importantes, es su presencia.

“Lo único que me impacta y que me ha molestado es el sacrificio que han tenido que hacer mis hijos y hacerle eso a uno nuevo… Ahora que están más o menos en la edad que se pueden hablar muchas cosas, están entendiendo, pero eso no cambia de que papi no pudo estar…”, explicó.

LOS SEIS HIJOS DE MARC ANTHONY

El bebé que espera Ferreira será el sexto hijo de Marc Anthony. Los anteriores son Arianna y Álex, a quienes los tuvo con la expolicía Debbie Rosado; Cristian y Ryan, que tienen como madre a la ex Miss Universo Dayanara Torres; y a los mellizos Emme y Maximilian, hijos de la cantante y actriz Jennifer Lopez.