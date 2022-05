Marc Anthony se encontraba dando su gira “Pa’ allá voy” cuando, momentos antes de su presentación sufrió un desafortunado accidente. El concierto, que había empezado con el espectáculo de artistas como Samy y Sandra Sandoval, y Jerry Rivera, se dio por terminado sin la aparición del cantante de “Vivir mi vida”.

El concierto, programado inicialmente para el 4 de mayo, fue pospuesto. El equipo del cantante de 53 años le pidió al publico conservar sus boletos y retornar cuando se confirme la nueva fecha. Sin embargo, muchos de los fanáticos están más preocupados por la salud del ídolo salsero.

La última publicación de Marc Anthony antes del concierto lo evidenciaba muy feliz y bailando junto a su novia, la reina de belleza paraguaya Nadia Ferreira.

“Bailando al ritmo de Juan Luis Guerra, calentando motores para el show de mañana en Panamá”, escribió en la descripción del video.

EL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ

Según la información presentada, aseguran que tuvo un accidente en las escaleras antes de subir al escenario y eso afectó su espalda. El día 5 de mayo, el cantante de “Y hubo alguien” publicó otro video para hablar sobre su situación afirmando que se está recuperando.

“Estoy en proceso de recuperación por la espalda. Suele pasar y estoy bien. Me están cuidando y me siento, no puedo decir mejor, pero estamos en esas”, afirmó el cantante de origen puertorriqueño.

Además, agradeció a todos los seguidores que lo apoyan y mostraron preocupación por su condición.

“A todos los que se preocuparon, que Dios me los bendiga por desearme lo mejor. Voy a hacer todo lo posible por mejorarme, pero regresaré pronto para cumplir mi palabra”.

El cantante también se veía afectado por no haber realizado su presentación y haberle fallados a sus fanáticos.

“Es muy difícil para mí, porque yo no soy de cancelar. No tengo historia ni reputación de eso”, agregó.

Las declaraciones las dio desde una cama, en la cual estaba recostado descansando su espalda.

COMENTARIOS DE AMIGOS

Ante sus declaraciones, muchas figuras reconocidas le comentaron buenos deseos al Marc Anthony, esperando que se recupere pronto.

Entre ellas estaba Olga Tañón, amiga cercana del cantante. “Dios te cuide, flaco!”, escribió.

Sebastián Yatra también le dejó algunas palabras: “Mejórate Marc! Te quiero”. Otros artistas fueron Prince Royce y Alex Sensation, quienes esperaban su pronta recuperación.