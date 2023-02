El pasado 28 de enero se dieron el “sí, acepto” en Miami, Estados Unidos, pero las mejores imágenes del enlace nupcial todavía siguen saliendo a la luz. Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron en una ceremonia privada a la que asistieron amigos cercanos de la pareja y su familia. Precisamente, una instantánea del salsero con la mamá de la modelo paraguaya se ha viralizado y generado comentarios en las redes sociales.

El músico junto a la Miss Paraguay 2021 realizaron un reservado evento en donde dijeron presentes celebridades como David Beckham, Salma Hayek, Maluma, entre otros . No obstante, en las recientes horas, la imagen del intérprete de “Vivir mi vida” con su ahora suega son las que vienen dando vueltas en el ciberespacio.

Los registros audiovisuales del matrimonio son exclusividad de la revista ¡Hola!, que con el transcurrir de los días ha ido publicando imágenes. La más más llamativa de ellas es en la que sale Marc Anthony abrazado de su flamante esposa y suegra.

Una de la sesión de fotos (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

MARC ANTHONY HABRÍA TOCADO EL SENO DE SU SUEGRA EN SU BODA, SEGÚN FOTOGRAFÍA

En una de las imágenes que ha publicado la mencionada revista internacional se aprecia a Marc en medio de Nadia y Lucy Ferreira.

Una de las cosas que han notado los internautas es el abultado vientre de la modelo, lo que confirmaría el rumor de que ya estaría embarazada y esperando el primer hijo de la pareja.

No obstante, otros repararon en la mano izquierda del músico, la misma que se posó sobre su suegra. Por el ángulo de la foto parecería que esta estaría tocando el seno de la mamá de su esposa. No obstante, no hay forma de comprobar.

La imagen que está dando que hablar (Foto: Revista ¡Hola! / Lalenguateve / Instagram)

LAS REACCIONES EN REDES SOCIALES A LA FOTO DE MARC ANTHONY SUPUESTAMENTE TOCANDO EL SENO DE SU SUEGRA

Varios internautas, sobre todo aquellos que desaprueban la relación por la diferencia de edad, él tiene 54 años y ella 23, han empezado a criticar la supuesta actitud del cantante.

“Yo noto más que la mano del Marquito que está en la bubi de la otra”, “Pero sí es cierto ella está embarazada por eso adelantaron la boda”, “La mano de Marc en la suegris”, “Qué fea la posición de la mano de él hacia la señora”, “Yo lo que vi fuese esa mano en pico e tet...”, “Esa mano de Marc que abraza a la suegra peligrosa no?”, “Se hubiera casado con la suegra mejor”, “Y tocando tet... de la suegra”, fueron algunos de los comentarios del post.