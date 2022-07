El famoso cantante Marc Anthony volvió a ser tendencia en redes sociales durante las últimas horas luego de ser captado en una situación poco atractiva junto al ex futbolista David Beckam. ¿Acaso tendrá problemas de salud el actual novio de Nadia Ferreira? Entérate más aquí.

Luego de una exitosa gira por todo Europa, el salsero Marc Anthony fue captado por diversos paparazzis en Miami, Florida, exactamente en el lujoso yate perteneciente del inglés David Beckam.

Como sabemos, el ex Real Madrid y el puertorriqueño han logrado cosechar una gran amistad en los últimos años, razón por la que no es sorpresa este junte mediático en una de las zonas más lujosas de todo Miami.

No obstante, lo verdadero llamativo fue el actual aspecto del ex esposo de Jennifer López, quien al parecer no estaría del todo bien luego de su tour por el ‘Viejo continente’.

El cantante fue tendencia debido a su deteriorada imagen en el yate de Beckam (Foto: La Lengua Tv)

Las imágenes, que fueron captadas por diversos paparazzis del medio americano, lograron viralizarse gracias al portal de Instagram “La Lengua TV”, el cual cuenta con más de 50 mil seguidores.

“Bueno, los años no pasan en vano”, “Siempre ha estado así de perjudicado”, “Es una persona envejeciendo, nada de raro”, “Simplemente está despeinado, desvelado y ya se está poniendo viejo”, “No puede relajarse y andar como el resto cuando va a la playa”, “¿Qué esperan? Tiene fecha de vencimiento”, “Él siempre ha sido así. Lo que está es más viejo”, fueron las apreciaciones de diversos internautas en redes sociales al ver la imagen del internacional de Puerto Rico.

Diversos comentarios de los internautas criticaron la apariencia del salsero (Foto: La Lengua Tv/Instagram)

Vale mencionar que Anthony estuvo hace un mes en un apretado tour por todo Europa junto a su novia Nadia Ferreira, por lo cual decidió optar por unas merecidas vacaciones junto a su buen amigo David Beckam.

Aunque el propio artista no se ha hecho presente en redes sociales luego de tales fotografías, es importante resaltar que siempre se ha caracterizado por su contextura delgada, algo que parece haber sido olvidado por diversos seguidores en redes sociales al verlo descansar luego de su gira europea.