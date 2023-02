Marco Antonio Solís es un artista que, además de México, ha conquistado Estados Unidos y muchos otros países con su música. Su fama ha crecido en el tiempo por sus famosas e inolvidables canciones dedicadas al amor, por eso el cantante mexicano ha respondido que no haría una canción como la que Shakira le dedicó a su ex Gerard Piqué.

Sin duda las canciones de la colombiana alusivas a su ex pareja han dado de qué hablar y han desatado polémica, sobre todo “BZRP Music Session #53″, donde no se ha guardado nada y ha sido más directa que nunca, incluso ha lanzado dardos contra su rival Clara Chía y su ex suegra.

Muchos artistas han opinado al respecto, algunos se han solidarizado con la cantante otros han cuestionado sus ataques y cómo estos pueden afectar a sus hijos. El cantante mexicano fue consultado sobre si haría una canción del estilo de Shakira y ha respondido que no, pues siempre le canta al amor y su estilo es diferente. Conoce los detalles de su declaración en una conferencia de prensa.

¿POR QUÉ MARCO ANTONIO SOLÍS NO HARÍA UNA CANCIÓN COMO LA DE SHAKIRA A GERARD PIQUÉ?

La fama de Marco Antonio Solís ha sido aupada por sus famosas canciones, que se mantienen vigentes hasta el día de hoy como “Más que tu amigo”. De hecho, el año 2022 el cantautor fue reconocido en los Grammy Latino por su trayectoria, además de aventurarse con un reencuentro de Los Bukis. En ese sentido, ya sabe cuál es su estilo y qué quiere su público.

Por ello, por más admiración que sienta hacia la cantante colombiana Shakira, no se ve haciendo una canción como la que ella le dedicó a Gerard Piqué, quien es su expareja y padre de sus hijos.

Expertos afirman que es imposible calcular una cifra exacta, ya que varían a cada minuto con que aumentan las reproducciones de la ‘Session 53′ junto a Bizarrap; por lo que las cifras mostradas son aproximados. (Foto: IG @shakira)

“Híjole, en mi caso personal, yo no lo ventilaría de esa manera, me cuesta eso, pero lo admiro. Digo, usan la mercadotecnia y, además, lo hacen bien. Son canciones válidas porque mucha gente sufre esa situación, las pasan en la vida diaria y es una forma de encontrar una plataforma para decir ‘esto me pasa a mí también’”.

El Buki, como se le conoce al cantante, añadió que no haría ese tipo de canciones porque ese estilo no va con él, no es el que ha manejado a lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera, en las que se ha ganado el cariño del público con temas como “Tu Cárcel” y “Sin no te hubieras ido”.

“Lo que le pasó a Shakira, imagínate cuántas mujeres no se identifican. Pero, yo personalmente no sé si lo haría, no es mi perfil”, finalizó el cantante.

LAS REFERENCIAS A GERARD PIQUÉ Y CLARA CHÍA MARTÍ

“Perdón que te sal-pique”

En un extracto de la canción Shakira expresa “Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

Esto ha servido para que los internautas resalten la palabra “Sal-pique” y aseguran que la colombiana, claramente, se refiere a su expareja. MÁS DETALLES AQUÍ.