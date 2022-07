No cabe duda de que Marco Antonio Solís, uno de los máximos exponentes de la música latina contemporánea, sigue siendo un referente a sus 63 años de edad, en especial, tras su exitosa gira por todo Europa, evidenciando así que sus emblemáticas canciones nunca pasaran de moda. No obstante, una reciente declaración a un medio internacional reveló que el intérprete de “Si no te hubieras ido” pudo haberse dedicado a otra profesión lejos de los escenarios y conciertos.

Con más de cinco décadas de carrera artística a sus espaldas, Marco Antonio Solís sigue siendo uno de los portentos de la música latinoamericana en el mundo, no en vano sus grandes temas como “Más que tu amigo”, “Mi eterno amor secreto” o “Invéntame” siguen liderando rankings en radio emisoras y plataformas de streaming en todo el mundo,

Y es que el mexicano comenzó en la industria musical desde muy joven, logrando erigirse como una verdadera promesa en todo el territorio ‘charro’, aunque Solís no siempre estuvo decidido a el cantautor famoso y talentoso que es hoy en día.

Con una camisa blanca y una guitarra, Marco Antonio Solís suele posar para sus redes sociales. (Foto: Marco Antonio Solís/Instagram)

Recientemente, el popular Buki confesó a carne viva en una entrevista que pasó por su cabeza la opción de abandonar el canto e irse por otra de sus pasiones, generando así la sopresa de todos asistentes y entrevistadores del medio. ¿De qué se trata?

MARCO ANTONIO SOLÍS QUISO SER PAYASO Y SACERDOTE

Si bien muchos de nosotros tenemos ya Marco Antonio Solís como un hito en el canto en habla hispana, esto pudo haber cambiado hace décadas, ya que el querido “Buki” pudo ser un carismático payaso y comediante de fiestas.

De hecho, tanta era su comicidad y carisma, que el propio Marco Antonio pensó que podría ganarse la vida de esa manera, logrando actuar en algunos shows durante su juventud.

No obstante, otra de las profesiones en las que Solís también pudo haber terminado son el sacerdocio, ya que durante su juventud sintió el llamado de Dios y estuvo a punto de ser cura, pero la música se adelantó en la vida del mexicano.

“Al principio yo me inclinaba por el sacerdocio, imagínate, o ser payaso. No sé por qué me llamaba la atención pero la del sacerdocio la tenía más fija y con más convicción. Después llegó la música inesperadamente y me trasformó. Siempre me gustó cantar, a mis amiguitos y a los maestros les empezó a llamar la atención cómo lo hacía. La composición empieza a los 12 o 13 años y fue algo que se me dio natural”, sostuvó Marco Antonio Solís en diálogo con el medio EFE.

SOLÍS Y SU FACETA COMO EMPRESARIO

Si bien es cierto que la pandemia nos hizo reinventarnos como personas, el baladista no perdió el tiempo y trazó un negocio alejado de los escenarios y los conciertos.

Es que a mediados del 2020 logró inaugurar su primer hotel ubicado en Michoacán, al que muchos usuarios lo denominaron “Palacio de Buckingham” debido al lujo y excentricidad que tal hospedaje posee y ofrece a todos sus huéspedes.