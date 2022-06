Cuál es el parentesco entre Marco Antonio Solís y Javier Solís

Marco Antonio Solís, popularmente conocido como “El Buki”, es sin duda uno de los máximos exponentes del género regional de México. No en vano ha logrado componer temas internacionales como “Si no te hubieras ido” o “Cuando no te acuerdas de mí” durante sus más de 40 años de carrera artística. Sin embargo, una noticia entorno a su vida sentimental a removido las redes sociales la última semana. Conoce aquí de que se trata.

Recientemente, el popular intérprete de “La venia bendita” compartió en sus redes sociales una de las entrevistas que otorgó al conocido medio “El show de Piolín”, espacio en el que participó ya hace algunos años.

Con una camisa blanca y una guitarra, Marco Antonio Solís suele posar para sus redes sociales. (Foto: Marco Antonio Solís/Instagram)

En la citada conversación, Marco Antonio Solís habló de diferentes tópicos de su vida personal, tales como sus gustos particulares por viajar, sus comidas y postres favoritos, además de brindar detalles íntimos que involucran temas del corazón y sus relaciones pasadas antes de llegar al estrellato mundial como cantante.

SU PRIMER AMOR

El nacido en México reveló gustosamente el nombre de su primer gran amor, respondiendo antes los señalamientos que lo tildaban de “noviero” durante su etapa escolar.

El cantante de sencillos como “Si no te hubieras ido” y “Más que tu amigo” describió que se “Cupido lo flechó” por primera vez cuando era aún un jovencito, siendo “Rocío” su primera enamorada platónica.

En ese sentido, resaltó que su belleza atrapante y sus ojos penetrantes fueron los rasgos que mayor atracción le generaba, a pesar de que era apenas un jovencito.

No obstante,Solí fue víctima de una trampa ante los cuestionamientos de los entrevistadores, quienes le preguntaron si la tal “Rocío” era más bonita que Cristy Solís, su actual pareja.

A lo que el artista mexicano respondio tajantemente con un “Imposible” , zanjando el tema de inmediato. Claramente, se nota que el internacional de Rosales está muy enamorado. ¡Enhorabuena!

CONOCE MÁS DE MARCO ANTONIO SOLÍS AQUÍ:

¿Cuánto asciende la fortuna de Marco Antonio Solís?

Para nadie es un secreto que la industria musical en México es una de las que mayor ‘honorarios’ brinda a sus artistas. No en vanos cantantes como Christian Nodal o agrupaciones como “Los Tigres del Norte” han podido evidenciar sus excentricidades en redes sociales.

Marco Antonio Solís no es ajeno a este crecimiento en México, ya que según indica el portal especializado en fortunas de celebridades Celebrity Net Worth, el patrimonio del popular “Buki” estaría rondando los 10 millones de dólares. ¡Una barbaridad!