María Martha Serra Lima: Cantante argentina murió hoy a los 72 años [VIDEO y FOTOS]

¡Qué gran pérdida! Este jueves nos dejó la conocida cantante argentina María Martha Serra Lima. La popular artista perdió la vida esta madrugada en un hospital de la ciudad de Miami, donde estaba internada tras un difícil cuadro médico.

María Martha Serra Lima, quien falleció a los 72 años, fue sometida en octubre a una operación por un problema con la espina dorsal. Lamentablemente el tratamiento fue muy difícil y su cuerpo estaba muy débil para seguir luchando.

Es así que tras la operación, María Martha Serra Lima no pudo resistir el proceso de recuperación. Los dolores lumbares y a las piernas fueron tan fuertes que finalmente las terapias intensivas terminaron agotándola.

Hace algunos meses María Martha Serra Lima aseguró que tenía que someterse a una intervención quirúrgica por dolores lumbares y en las piernas. ‘O me opero o no camino más, esa es la verdad’, dijo en esa oportunidad.

Estuvo acompañada por su hija Cecilia, quien por el momento decidió guardar silencio.

Asimismo, en una entrevista con el diario Clarín, aseguró que debía prepararse adecuadamente para ir en óptimas condiciones a la operación. ‘Debo hacer una dieta fuerte y rápida de mil calorías por día para bajar de peso’, aseguró.

‘La columna la tengo toda mal. Ahora camino con un bastón para ayudarme porque me caigo todo el tiempo. Una pierna la siento menos. Le tengo terror a las caminatas. Me duele estar parada. Ya no sé lo que es ir a un shopping, a pasear’, se lamentó antes de la intervención.

Cabe indicar que María Martha Serra Lima cumplió más de 40 años de carrera artística. Conocida por su versión en español de la canción ‘A mi manera’, la cantante se hizo famosa en todo el mundo llegando a lanzar nada menos que 46 álbumes.

