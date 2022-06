Es costarricense de nacimiento pero una mexicana más de corazón, y su público así se lo hace saber. La actriz Maribel Guardia acaba de cumplir 63 años pero el tiempo parece haberse paralizado en su cuerpo, y es que la figura que mantiene la centroamericana es para quedarse boquiabierto, algo que sucede a menudo cuando sus seguidores ven las fotos que publica la artista en su cuenta de Instagram. Precisamente una reciente publicación de Guardia ha vuelto a dar que hablar.

La histrionisa, que se luce en la pantalla chica de México desde la década de los 80′s, ha sabido sobresalir en el medio gracias a su talento y carisma. Su presencia en una veintena de telenovelas aztecas así lo confirma.

No obstante, la ex Miss Costa Rica no ha limitado su performance a la TV, pues también ha incursionado en el cine. Precisamente, sus primeras apariciones en pantalla se dieron en películas. “Como México no hay dos” (1981), “El bronco” (1982), ”Juan Charrasqueado y Gabino Barrera, su verdadera historia” (1982) fueron sus primeras cintas.

La artista es adepta a la vida fitness (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

MARIBEL GUARDIA: LAS TELENOVELAS EN LAS QUE PARTICIPÓ

Su carrera en los melodramas comenzó en 1986, con la novela “Seducción”, en donde dio vida a Mariana. Tras ello tuvo una para en el rubro hasta 1994, cuando hizo de Cristina en “Prisionera de amor”.

Su siguiente participación fue en “Tú y yo” (1996), donde encarnó a Estela Díaz. Después, alcanzó mayor protagonismo en la recordada telenovela “El privilegio de amar” (1998). Su siguiente melodrama fue “Serafín” (1999).

Ya en el nuevo milenio, trabajó en “Amigos por siempre” (2000), “Aventureras en el tiempo” (2001), “Amigas y rivales” (2001), “Amy, la niña de la mochila azul” (2004), “Misión S.O.S” (2004), “Muchachitas como tú” (2007), “Al diablo con los guapos” (2007), “Niña de mi corazón” (2010), “Una familia con suerte” (2011), “Corona de lágrimas” (2012), “Muchacha italiana viene a casarse” (2014), “Te doy la vida” (2020) y “Albertano contra los mostros” (2022).

MARIBEL GUARDIA EN UNA FOTO DE CUANDO TENÍA 20 AÑOS

Maribel Guardia es bastante activa en su cuenta de Instagram. Allí comparte su día a día laboral y personal, además de fotos en donde deja ver que a sus 63 años sigue encandilando y robando suspiros.

Precisamente hace poco reposteó en una historia de Instagram una foto que un seguidor publicó en la que se ve a este muy pequeño junto a una Maribel Guardia. Una imagen que por el atuendo de la artista se presume sería de hace unos 30 o 40 años. El look de Guardia en la instantánea parece ser de los 80′s y aunque la propia actriz no detalló la fecha de la foto, se entiende que es cuando ya empezó a ganar fama en las pantallas de México.