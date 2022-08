Una de las actrices más glamorosas de todo México es sin duda Maribel Guardia, quien a sus 63 años de edad sigue dejando impactado a su público en redes sociales gracias a su despampanante figura. Sin embargo, una ‘revelación’ en torno a la artista nacida en Costa Rica viene generando una oleada de comentarios en internet. ¿De qué se trata?

Maribel Guardia sabe que es una de las celebridades más halagadas de todo el plano mediático, de hecho, miles de internautas la piropean a través de redes sociales luego de que la actriz publica una fotografía de su escultural cuerpo.

No obstante, a la costarricense no le ha sentado del todo bien la fama y estar en el ojo mediático, puesto que fue la propia Guardia quien confesó que no es muy fanática de verse en la televisión muy seguido.

“A mí no me gusta verme, odio verme en televisión, no me gusta verme en ni el cine ni en nada”, sostuvo la histrionisa que dramatizará en la secuela de ‘Corona de Lágrimas’.

Aunque parezca poco creíble, a la celebridad televisiva no le gusta mucho verse en todos los melodramas que participa, por lo que opta evitar verse en plena señal abierta a través de sus personajes.

A pesar de toda la belleza que la caracteriza, Maribel Guardia confiesa que no le gusta verse en la pantalla!! 😱🧐🤔 @MaribelGuardia pic.twitter.com/oGeHxouZbh — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 12, 2022

“La verdad es mejor no verse, siempre esperas verte mejor que como te ves, pero yo decía ‘no no no, si yo me veo mejo’ y ahora con eso de que en IG arreglas todo”, indicó Guardia.