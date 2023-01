Marina Mora, segunda finalista en Miss Mundo 2002, d estacó la evolución de Alessia Rovegno para alcanzar la corona del Miss Universo, esta noche, en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Nueva Orleans. La hija de Bárbara Cayo, es una de las 85 candidatas que sueña con convertirse en la ganadora del certamen de belleza.

Marina, el día de la elección ¿qué pasa por la mente de las candidatas?

La verdad son momentos de bastante presión y depende si es autopresión o presión externa. Creo que en este momento es importante que Alessia esté tranquila y dé lo mejor para la siguiente etapa que es quedarse en el top o ganar.

En redes, la prensa augura que estará en el top 16...

Yo creo que tiene todo para pasar al top 16. Hemos visto su evolución, se ha preparado, espero que obtenga los resultados que espera y esperamos todos como peruanos.

¿Se duerme la noche anterior?

(Ríe) Bueno, he participado en varios concursos y no en todos se duerme, en algunos casos sí, en otros no porque hay mucha adrenalina aparte de la presión, pero lo aconsejable es que duerma para que esté fresca.

Su mami, Bárbara Cayo, dijo en ‘América espectáculos’, que durante el desfile en la preliminar, la notó nerviosa...

En la primera pasada se le vio muy bien con el traje de ropa de baño, pero en el traje típico, sí se le notaron los nervios, pero esperamos que no le haya afectado porque deseamos que gane así que vamos a esperar que esté dentro de las semifinalistas y y una vez ahí, haga su mejor papel y demuestre todo lo que aprendió en este tiempo.

A pesar de ese impase, porque se rompió el ala de su traje típico, logró salir adelante.

Sí, lo superó definitivamente son cosas que pasan. Así que mucha buena vibra para Alessia y ¡Arriba Péru! Y a todas las que desean representarnos en los certámenes de belleza, mi consejo es que empiecen desde temprano y se preparen mucho, y cuando quieran las espero en mi escuela con mucho gusto.

¿CUÁNTO GANARÍA ALESSIA SI ES MISS UNIVERSO?

Las últimas tres ganadores del Miss Universo; es decir, la sudafricana Zozibini Tunzi (2019), la mexicana Andrea Meza (2020) y la hindú Harnaaz Sandhu (2021), se adjudicaron cada una un monto de 250 mil dólares. Bajo esa premisa se espera que la ganadora de esta edición obtenga el mismo monto. La cantidad es a razón de un salario anual que la organización otorga por concepto de obligaciones y responsabilidad adquiridades al ganar el concurso.

MÁS INFORMACIÓN: