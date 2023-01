LO TERMINÓ CONFIRMANDO. Mario Vargas Llosa reapareció y confirmó el anuncio que dio la socialité Isabel Preysler sobre su separación y distanciamiento. El escritor peruano fue abordado por las cámaras de espectáculos en Madrid, España, y habló sobre la ruptura de su noviazgo tras ocho años de relación.

“Lo único que quiero es confirmar la entrevista que ha dado Isabel. No, no, los motivos de la ruptura no existen, no es verdad, no son ciertas ”, dijo descartando que exista un factor para el fin de su romance.

Con una gorra negra y bastante deslucido, el Premio Nobel de Literatura reveló que nuevamente se encuentra soltero, pero que “está muy bien”. Sus palabras fueron tras llegar de París con su familia, donde pasó fiestas por Año Nuevo.

Pese a que varios rumores apuntaban que los “celos” de Mario Vargas Llosa ocasionaron que Isabel se cansara de él y decidiera terminar, el mismo escritor lo rechazó tajantemente.

De esta manera, también se descarta que haya existido una tercera persona en discordia, como en algún momento se mencionó al presidente millonario del Real Madrid, Florentino Pérez.

Cabe precisar que la relación entre la hija de Isabel Preysler, Tamara Falcó, y el peruano habría sido mala, a tal punto que se alegrara de la decisión que tomó su madre.

TROME | MVLL rompe su silencio sobre Isabel Preysler

ISABEL QUERÍA CASARSE, PERO MVLL NO HABRÍA ACEPTADO

Isabel Preysler (71 años) y Mario Vargas Llosa (86 años) decidieron ponerle punto final a su romance tras sus largos ocho años de noviazgo. La pareja no habría terminado en buenos términos, puesto que se ha revelado el pedido de la socialité al escritor peruano que ya ha quedado en el olvido.

La presentadora española, María Patiño, ha revelado que el único deseo de Isabel Preysler fue casarse, sin embargo, Mario Vargas Llosa no se lo concedió. Esto habría colmado la paciencia de la socialité, quien le dijo adiós al Premio Nobel de Literatura.

“ No quería quedarse como una amante de por vida en el caso de que le pasase algo ”, señaló. Además, sostuvo que para la madre de Tamara Falcó sí era “fundamental” contraer nupcias con el literario y por esa misma razón este pedido llevaba ya un buen tiempo.

Cabe precisar que según Patiño, Mario Vargas Llosa e Isabel habrían roto hace seis meses. Esta habría sido su primera separación y por la misma razón: no contraer matrimonio. Sin embargo, todo quedó reparado con un romántico viaje a Ibiza.