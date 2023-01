Mario Vargas Llosa habría retomado sus labores intelectuales tras su ruptura con Isabel Preysler, la cual se dio a conocer hace algunas días, luego que la socialité hiciera pública la noticia a través de unas declaraciones que ofreció a la revista Hola!.

Según el diario español El Mundo, el Nobel de Literatura -que acaba de regresar a España, proveniente de París (Francia) donde celebró la llegada del Año Nuevo con su hijo Álvaro- se estaría alistando para estrenar su próximo trabajo literario.

“Está preparando ilusionado una nueva novela sobre música criolla y su discurso de ingreso en la Academia Francesa”, señala la publicación que además indica que “llevaba tiempo deseando recuperar su círculo profesional y a su familia” y que “se especula con que volvería con Patricia Llosa”.

“Las compañías que frecuentaba con Preysler no le llenaban, tampoco las fiestas a las que acudía con ella, por mucho que también cobrara su parte de las exclusivas”, revela el destacado medio que precisa que Vargas Llosa se marchó a vivir a su piso del centro de Madrid en noviembre, cuando ambos dieron por terminada la relación.

Mario Vargas Llosa se pronuncia tras separación con Isabel Preysler.

CONFIRMÓ RUPTURA

Mario Vargas Llosa reapareció y confirmó el anuncio que dio la socialité Isabel Preysler sobre su separación y distanciamiento. El escritor peruano fue abordado por las cámaras de espectáculos en Madrid, España, y habló sobre la ruptura de su noviazgo tras ocho años de relación.

“Lo único que quiero es confirmar la entrevista que ha dado Isabel. No, no, los motivos de la ruptura no existen, no es verdad, no son ciertas”, dijo descartando que exista un factor para el fin de su romance. El Premio Nobel de Literatura reveló que nuevamente se encuentra soltero, pero que “está muy bien”.