La novela continúa. El 30 de noviembre de 2022, Isabel Preysler decidió terminar la relación sentimental que mantenía con Mario Vargas Llosa tras ocho años. Según indican distintos medios españoles, la ruptura se debería a los celos del escritor.

Sin embargo, poco a poco se desvelan los detalles del rompimiento. Beatriz Cortázar, colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’, de España, reveló que se dijo la pareja minutos antes de terminar su romance.

Según indicó Cortázar, todo comenzó después de que la socialité regresara a su casa pasada la medianoche, algo que no le agradó a MVLL, quién le increpó por su salida.

“La noche de la fiesta de la marca de champán, Isabel volvió a su casa sobre las 0:45 horas. Llevaba ya casi una hora en casa (...) mientras tanto, hablaba con una amiga por teléfono. Le estaba contando cosas de la fiesta y, en ese momento, aparece en el cuarto de baño Mario Vargas Llosa. Se acababa de despertar porque se desvela y cree que son las 3:00 horas ”.

¿Qué le dijo MVLL a Isabel Preysler antes de la ruptura?

Beatriz Cortázar continuó con su relato y expresó que el Vargas Llosa estaba enojado por la salida de su pareja, a quien le habló en un tono desafiante.

“La persona que está al teléfono, de forma accidental, escucha todo. Lo que dice Vargas Llosa es ‘¿qué horas son estás, las tres de la mañana de llegar?’, ‘esto es intolerable’, ‘te estás tomando muchas libertades’ . Encima, en un tono que sorprende a la persona que estaba al otro lado del teléfono. Lo dijo muy enfadado, molesto y autoritario”, agregó la periodista.

“No era la primera vez que eso ocurría, Isabel luego siguió la conversación con su amiga. Al día siguiente no hay conversación, Mario se marcha a su tertulia con la Real Academia y él da orden al chófer de Preysler de que le lleven a su domicilio del centro de Madrid”.

“No avisa y no vuelve a casa. Isabel se entera por el chófer y no por él. No volvió en tres días. Isabel, enfadada, le llamó por teléfono, pero él no lo cogía. Él, pensando que así se podrían arreglar las cosas, le manda el manuscrito de la próxima novela que va a publicar para que ella lo lea. Es una forma de romper el hielo”, finalizó Cortázar.

Isabel Preysler es vinculada con Florentino Pérez tras terminar su relación con Mario Vargas Llosa

