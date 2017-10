Marjorie de Sousa llora por ataques y juicio de Julián Gil por su hijo Matías [VIDEO]

Marjorie de Sousa rompió en llanto durante la entrevista que ofreció al programa 'Don Francisco te invita' donde habló de la situación legal que atraviesa con el padre de su hijo Julián Gil, con quien lleva casi un año de enfrentamientos en los tribunales por la pensión y patria potestad del pequeño Matías.



“Ha sido un año de muchos cambios, de muchos sueños cumplidos, de muchos otros sueños rotos. (…) Ahorita salgo a la calle y reconocen más a Matías que a mí, lo más triste de esto es que lo reconocen por este escándalo y es lo que yo menos quería para mi hijo”, lamentó Marjorie de Sousa, quien aclaró que si se mantuvo en silencio fue porque atravesó un momento “de mucha confusión emocional”.

Agregó que no salió a hablar antes por respeto a su relación "a lo bonito que mantuve, con lo que me quería quedar en la cabeza y con el sueño que tenía de formar una familia. Soy un ser humano y acepto que cometo errores y sí, la verdad es que todo este proceso yo creo que no tenía que haber llegado a donde llegó. Y me duele mucho por el tema del bebé", añadió Marjorie de Sousa



En otro momento, Marjorie de Sousa le dedicó un emotivo mensaje a su hijo Matías. “Quiero que sepas que pase lo que pase, te amamos los dos. Que naciste del amor más puro que pudo existir entre dos personas y que no tienes la culpa de nada de lo que pasó”, dijo Marjorie de Sousa entre lágrimas.