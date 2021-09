Mark Wahlberg tiene un pasado que no le enorgullece. Desde muy joven cayó en las drogas y era un violento racista, según sus declaraciones. Sin embargo, el actor estadounidense consiguió dejar ese mundo de perdición y volvió a la industria del entretenimiento para terminar de convertirse en uno de los actores más famosos de Hollywood.

Wahlberg es el menor de nueve hermanos que creció en el barrio de Boston. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 11 años. A los 13 años se escapaba de su casa por la ventana para ir a beber alcohol. Entre los 13 y 14 años ya no iba a la escuela.

“Mis hermanos mayores me enseñaron a colocarme con 10 años y me daban cervezas. Ellos pensaban que era divertido verme tambalearme. Muchos miembros de mi familia están ahora en Alcohólicos Anónimos. Pero no culpo a nadie. Creo que fue cosa mía llevarlo al siguiente nivel”, contó la estrella en una oportunidad.

¿Qué pasó para que Mark Wahlberg retomara su camino? Todo empezó después de que el artista tocara realmente fondo: la prisión. A partir de ahí, se aferró a la religión católica y se esforzó para que, tres años después, diera su primer paso en la industria del entretenimiento con su canción “Good Vibrations”.

Mark Wahlberg comentó que debió subir de peso para un nuevo papel que interpretará. (Foto: Valerie Macon / AFP)

¿CÓMO FUE LA VIDA DE MARK WAHLBERG ANTES DE SER FAMOSO?

ADICCIÓN A LAS DROGAS

El camino de Mark Wahlberg se empezó a labrar cuando dejó el hoyo de las drogas. Admitió que, entre los 13 y 15 años, ya era un adicto a la cocaína. Además, se sumaron sus actos violentos por su racismo. Cuando tenía 15 años fue aprendido por tirarle piedras a niñas afroamericanas, mientras soltaba insultos y mensajes de odio.

ENCARCELADO POR VIOLENCIA RACISTA

A los 16 años atacó y golpeó salvajemente, al mismo tiempo que vociferaba insultos racistas, a un hombre vietnamita. Lo dejó inconsciente de tanto apalearlo. Esto pasó en la calle. Luego, se refugió en una tienda y, cuando pensó que ya había pasado el peligro, robó seis cervezas del establecimiento y le tiró un puñetazo al vendedor, que también era vietnamita y perdió la visión en el ojo afectado.

De esta manera, Mark Wahlberg fue encarcelado y acusado de intento de asesinato por los recientes sucesos. Se le declaró culpable y debía pasar dos años en prisión. El actor estadounidense, sin embargo, solo cumplió 45 días encarcelado. Para él, eso fue suficiente para cambiar su vida para siempre.

Mark Wahlberg en Transformers (Foto: Paramount Pictures)

REDENCIÓN Y TRAYECTORIA

Wahlberg profesa la religión católica desde que pisó la cárcel. Hizo todo lo posible para rehabilitarse y volver a la música. “Acabé en el peor sitio que podía imaginar y no quería volver”, contó sobre su paso en la correccional de Deer Island. A los 13 años había estado en la agrupación de su hermano, Donnie: New Kids on the Block, la que había dejado por sus adicciones. Por eso buscó retomar a la música.

Así, se convirtió en rapero con Marky Mark and the Funky Bunch con la ayuda de su hermano. Su canción “Good Vibrations” llegó a la lista Billboard y su disco “Music for the People” encabezó las preferencias. Mientras que a los 21 años estuvo en la célebre campaña de los calzoncillos Calvin Klein junto a Kate Moss.

Sin embargo, ya había decidido una estrella de cine y, en 1997, cuando tenía 26 años, protagonizó la película “Boogie Nights” de Paul Thomas Anderson y saltó a la fama mundial. Su trayectoria se enmarcó con películas como “Transformers”, “Ted”, “Guerra de papás”, “Los infiltrados”, entre otros. En 2017 se convirtió en el actor mejor pagado de Hollywood con dos películas que le dieron 58 millones de euros y, en 2021, protagoniza “Infinite”.

EL ACTUAL HOMBRE DE NEGOCIOS

En la actualidad, Mark Wahlberg se ha convertido en un reconocido actor pero también una figura de la vida sana y los ejercicios. En sus redes sociales comparte videos con sus rutinas diarias y consejo para los seguidores que quieren alcanzar un físico como el suyo. Ha contado que duerme antes de las 7 de la noche para despertar a la 1:30 de la mañana: entrena, contesta correos, desayuna con sus cuatro hijos que tiene con Rhea Durham y luego los lleva al colegio, antes de la pandemia del COVID-19.

Además, es un hombre de negocios exitoso en la industria del entretenimiento. Es dueño de las productoras Closest to the Hole y Unrealistic Ideas, además de otras empresas como Performance Inspired del rubro de nutrición. Es dueño de una cadena de gimnasios, de marca de ropa, una cadena de hamburguesas llamada Wahlburgers, entre otros emprendimientos.