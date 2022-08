La actriz Marlene Favela es sin duda una de las celebridades más talentosas de toda la pantalla chica mexicana y el panorama latinoamericano en general. No obstante, se encontró retirada de la actuación para dedicarse de lleno a la crianza de su hija y el cuidado de su salud luego de un accidente que casi le cuesta la vida. ¿Qué? Entérate más aquí.

Y es que la protagonista de “Gata Salvaje” habló largo y tendido para una entrevista con Mara Patricia Castañeda , en donde reveló algunos de los pasajes más fuertes que atravesó a sus 45 años, luego de haber ‘sobrevivido’ a un coágulo que se le presentó en la parte frontal de su cerebro.

De hecho, la actriz reveló que tuvo bastante coraje al afrontar tal padecimiento, indicando que se encontraba medio adolorida mientras realizaba ejercicios en la comodidad de su hogar.

Marlene Favela junto al polémico actor Eduardo Yañez (Foto: Marlene Favela/ Instagram)

“Llego a Miami y siento una presión aquí (en la frente) y dije ‘ya la alergia’. Me voy a casa de mi mejor amigo y le dije: ‘me siento medio mal’. Sentía presión y me bajé a correr una hora a la caminadora. Subí y dije: ‘sí es gripa total’, sentí como cuerpo cortado. Me acosté y empecé a sentir que me hormigueaban las piernas y las manos, le dije: ‘no es normal, llévame a un hospital ya’. Nos fuimos a una clínica y le dijeron a mi amigo: ‘llévala de emergencia a un hospital porque trae algo en el cerebro’”.

Y es que a la mexicana le tuvieron que realizar varios estudios en las últimas horas para demostrar que se encontraba padeciendo un derrame cerebral, por lo que tuvo que someterse a terapia intensiva luego de la operación de emergencia.

“Esa noche entran por la arteria principal hasta el cerebro, embolizan la vena que estaba sangrando y dicen: ‘hay que tenerla en observación para ver si el cuerpo la absorbe’. El cuerpo no la absorbe, dijeron: ‘hay 2 opciones, tenerla en observación dos semanas en terapia intensiva o la cirugía’. Me paso tres semanas en terapia intensiva, llegan y me dicen: ‘no absorbió el cuerpo, eres una mujer joven, fuerte y lo más seguro es que tu cirugía sea un éxito, pero hay un riesgo porque puede haber infección, toma la decisión, habla con tu familia, haz tu testamento’”.

Para su fortuna y la de sus miles de seguidores, la intervención fue un rotundo éxito y a los pocos días de haber sido dada de alta ya se encontraba en tierras mexicanas para volver a las grabaciones de una telenovela.

“Mi cirugía fue un éxito maravilloso, no necesité rehabilitación, no necesité medicación y sí soy muy bendecida. Me pude haber muerto sin darme cuenta que tenía eso, al momento de la cirugía la arteria va por un lado y la vena va por otro, entonces ya no hay manera de que vuelva a tener ese evento en mi vida”.