El cumplir un año más de vida siempre será motivo de celebración y cada persona tiene un estilo propio de celebrarlo. Algunos se van de fiesta con sus amigos, otros de viaje en familia y otros agradecen a la vida por todo lo vivido. Esto último hizo la actriz Marlene Favela, quien el último viernes 5 de agosto llegó a los 45 años.

La histrionisa que ganó fama por protagonizar la telenovela “Gata salvaje” (2007) alcanzó la mitad de la década de los 40 y optó por hacer una reflexión en sus redes sociales, en donde es prácticamente una influencer, ya que en Instagram cuenta con más de 5 millones de seguidores.

La natural de Durango empezó su carrera delante de cámaras en 1999, con la novela “Por tu amor”. Además tiene dentro de su trayectoria un breve paso por el mundo cinematográfico: “Species IV: The Awakening” (2007) y “Playball” (2008).

Favela también ha participado en novelas como "Carita de ángel", "Rubí" y "El señor de los cielos" (Foto: Marlene Favela / Instagram)

EL MENSAJE QUE MARLENE FAVELA SE DEDICÓ A SÍ MISMA POR SU CUMPLEAÑOS

La celebs, cuya última participación en telenovelas fue “La desalmada” (2021), escribió el mismo viernes temprano un mensaje de dedicatoria por su aniversario de vida.

“De la vida no quiero mucho. Quiero apenas saber que he intentado todo lo que he podido, he tenido todo lo que he querido, he amado todo lo que valía la pena, y he perdido apenas lo que no era para mí!”, expresó en su Instagram.

La publicación tuvo decenas de comentarios de felicitaciones y más de 12 mil “me gusta”. La histrionisa culminó su post con un “HAPPY BIRTHDAY TO ME” y una mención a su hija como el mejor regalo que la vida pudo darle.

UN CUMPLEAÑOS MÁS TRANQUILO QUE EL ANTERIOR, DE LA ACTRIZ DE “LA DESALMADA”

Si bien este año prefirió compartir una reflexión, hace doce meses la artista decidió compartir como fue la celebración de su cumpleaños 44 junto al elenco de “La desalmada”, con quienes en ese entonces compartía créditos en la mencionada producción.

Dentro de las imágenes que se puede ver a continuación destacan las presencias de Livia Brito, José Ron, Marjorie de Sousa, Francisco Gattorno, Kimberly dos Ramos, Sergio Basañez, Azela Robinson y Alberto Estrella.