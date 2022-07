No queda duda de que la partida de la primera actriz Marta Aura sigue generando controversias en el plano mediático de México, sobre todo, en el círculo familiar de la octogenaria artista de 83 años. Sin embargo, su hijo Simón Guevara reveló las causas del fallecimiento, acusando una supuesta negligencia médica.

Luego de los fallecimientos de Susana Dosamantes, Yrma Lydya y Fernando del Solar, la repentina partida de Marta Aura enluteció al panorama mexicano, en especial, al entretenimiento actoral de nuestros días.

ESTO SE SABE DE LA MUERTE DE LA ACTRIZ MARTA AURA

Marta Aura Palacios, conocida popularmente como Marta Aura, dejó este mundo a causa de una “neumonía”, según dio a conocer su hijo Simón Guevara.

En tal sentido, Guevara puso los puntos sobre las íes y dejó en claro que el fallecimiento de su amada madre y protagonista de “El Privilegio de Amar” fue un hecho que pudo evitarse a toda costa.

“El diagnóstico fue de neumonía atípica, no nos esperábamos que fuera tan grave, le costaba respirar”, señaló su hijo al medio “Reforma” la noche del sábado 9 de julio.

“Al parecer hubo un pequeño accidente”, añadió. No sin antes concluir que “el que puso el catéter le pinchó mal y le perforaron un pulmón, empezó a perder oxígeno”.

La actriz mexicana Marta Aura nació el 4 de septiembre de 1939 (Foto: Secretaría de Cultura / Twitter)

Siguiendo la línea, el hijo de la estrella de “Quinceañera” fue abordado por la prensa respecto a la demanda que planea su familia ante este caso, a lo que el actor contesto de forma seca que no era el momento adecuado para eso.

“No estamos para eso, no en este momento”, sostuvo el actor, a lo que también sumó a su alocución que “sabemos que es de humanos errar, ni quise saber quién fue, mis hermanos me pidieron no hacer más grande esto”.

REALIZAN FUNERALES A MARTA AURA

De acuerdo a la información que posee “Reforma”, el núcleo familiar de la histrionisa realizó la despedida formal la noche del sábado en la Ciudad de México.

“No nos queda más que agradecer el amor de la gente”, finalizó Simón Guevara ante las muestras de cariño que está recibiendo su madre en el mundo de las redes.

El funeral contó con los familiares de la actriz como María Aura, quien es su sobrina, además de amigos de la celebridad como Ana Patricia Rojo.