“MasterChef México” ha enamorado a los televidentes con los platos que los participantes preparan todos los fines de semana, así que no llama la atención que el reality show se haya convertido en uno de los más vistos en México, dándole un gran ingreso a la casa televisora que lo produce y emite.

Es por ello que el show de TV Azteca se sigue emitiendo temporada tras temporada, aunque no muchas veces los rostros se renuevan, como en este caso ha sucedido con los chefs Betty Vázquez y JoséRa Castillo, quienes eran parte de los jurados que daban su opinión a cada uno de los platillos que se preparaban en todos los episodios.

La noticia de la salida de ambos cocineros la dio el periodista Alex Kaffie, quien reveló que “MasterChef” se estaba renovando para la próxima temporada, lo que incluye la salida de Betty Vázquez, JoséRa Castillo y Pablo Albuerne.

Ante la viralización de esta información, los dos primeros en mención emitieron sus descargos a través de las redes sociales, por lo que en esta oportunidad vamos a ahondar un poco más acerca de tales declaraciones y descubriremos qué fue lo que, finalmente, determinó la salida de los reconocidos chefs.

BETTY VÁZQUEZ CUENTA TODO SOBRE SU SALIDA DEL PROGRAMA

La chef Betty Vázquez ha sido alguien muy querida dentro del programa de TV Azteca, pues se ha mantenido presente en todas las temporadas desde el 2015, pasando por las ediciones junior, celebrity y original.

Por todo el tiempo que ha estado dando lo mejor de su talento para el show, llama muchísimo la atención su no continuidad debido a que habrían decidido no renovarle para la próxima temporada, aunque ella se encargó de desmentir eso.

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, la chef Betty dio a conocer que fue ella quien decidió ya no formar parte del programa de televisión y que eso se lo había expresado a los encargados desde hace tiempo.

Además, se animó a compartir el correo de despedida que envió a los productores del programa, en el que destacaron sus palabras de agradecimientos por esos 8 años cargados de emoción y arduo trabajo.

“El 9 de febrero comuniqué mi decisión por escrito de no ser parte de esta nueva etapa de Master Chef México. Declaré mi agradecimiento por el tiempo compartido. Mi respeto a Tv Azteca y Master Chef México quedan demostradas en 8 años y 11 temporadas”, fueron algunas de sus emotivas palabras.

JOSÉRA EMITIÓ UN COMUNICADO PARA DAR A CONOCER SU SALIDA

Lo sucedido con JoséRa parece ser una historia diferente a la de Betty Vázquez, pues él también expresó lo ocurrido en redes sociales y nos queda claro cuál ha sido el motivo de su salida.

De acuerdo a sus palabras, el chef no tuvo comunicación alguna por parte de la producción para determinar horarios, planes y demás para la siguiente temporada, así que se vio en la obligación de despedirse del programa y de los fanáticos.

“Tras no recibir noticias sobre la nueva temporada, ni calendario, ni planeación, me vi en la obligación de decir adiós a ‘MasterChef México’. Me llevo grandes aprendizajes y amigos. Fue un buen camino y agradezco el apoyo de los televidentes”, escribió el cocinero.