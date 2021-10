¿Qué pasó entre Claudia Bahamón y Gregorio Pernía? La competencia de MasterChef Celebrity de Colombia se encuentra en su etapa final, con más emociones y polémicas. Estas características han hecho de que el programa tenga una de sus ediciones más exitosas de su historia. Por ello, el reciente comentario de la presentadora Claudia Bahamón sobre Gregorio Pernía, el Titi de la serie “El final del paraíso”, ha sorprendido a los seguidores del famoso concurso.

MÁS INFORMACIÓN: La vez que Gregorio Pernía casi pierde la vida junto a su familia hace varios años

El famoso actor colombiano es uno de los participantes que está más cerca de llevarse el último MasterChef Celebrity. Aunque Frank Martínez y Carla Giraldo ya están en la final, todavía hay una opción para el intérprete, quien competirá por un cupo junto a Viña Machado y Liss Pereira.

El público ha coincidido que Pernía es uno de los concursantes que más diversión le ha puesto a la competencia. Entre bromas y momentos hilarantes, el artista se ha ganado el cariño de los televidentes y hasta de los otros miembros de MasterChef Celebrity.

Por eso, la publicación en Instagram de Claudia Bahamón dejó a más de uno con una cara de sorpresa porque se refirió a la conducta de Gregorio Pernía dentro del programa de televisión y lo que menos le gusta de la estrella colombiana.

El actor colombiano es recordado por interpretar a 'El Titi' en la telenovela "Sin senos no hay paraíso" (Foto: Gregorio Pernía / Instagram)

¿QUÉ OCURRIÓ ENTRE CLAUDIA BAHAMÓN Y GREGORIO PERNÍA?

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celibrity, subió una historia en su cuenta en Instagram donde dijo que lo más “insoportable” de Gregorio Pernía eran los besos que le daba a todos en el programa, incluido ella. Por supuesto que lo hizo en un tono de broma.

“¿Hay alguien más piquiador que Gregorio Pernía en MasterChef Celebrity? Ja, ja, ja. Pucha, ¡es insoportable!”, señaló Bahamón en una fotografía donde Pernía está dándole una beso cerca de la oreja. Esto generó muchas reacciones en redes sociales, sobre todo entre los seguidores del actor colombiano.

“Le ha dado picos a Christopher, Nico, Jorge, Diego, Frank, Pity, a ¡todos!. (¡Es insoportablemente cariñoso!)”, detalló entre risas y luego agregó que “no deja trabajar” en mayúsculas, lo que fue celebrado por los seguidores del concurso.

¿POR QUÉ GREGORIO PERNÍA LLORÓ EN “MASTERCHEF CELEBRITY COLOMBIA”?

El desafío del programa consistía en cocinarles a 10 de los mejores chef profesionales de Colombia, quienes calificarían los platos. Tras la decisión de los jurados, el equipo de Gregorio fue el ganador y se salvó de ir al reto de eliminación.

Tras conocer los resultados, el popular ‘Titi’ quiso acercarse y saludar al equipo contrincante, pero tanto Carla Giraldo como Viña Manchado no aceptaron su cercanía y se retiraron de la cocina.

“Venga pa’ acá mi Viña”, le decía Gregorio mientras ella gritaba “vámonos” y se retiraba sin darle la cara a Pernía. “¿Y por qué así?”, preguntó el actor. “Porque sí… porque si tú juegas, yo también”, le respondió Machado con un tono muy molesto.

Luego, se acercó a Carla, pero ella no quiso detenerse a hablar mucho con él y se limitó a comentar: “Hay cosas que no… No, mi amor. Tu discurso no va”.

Gregorio Pernía quedó completamente decepcionado, y mientras era entrevistado por la producción, expresó su tristeza por la actitud de sus compañeras. “Lo material no es tan importante como la felicidad, la tranquilidad y la familia”, dijo entre lágrimas el reconocido actor.

¿QUIÉN ES GREGORIO PERNÍA?

Fernando José Gregorio Pernía Maldonado nació el 7 de mayo de 1970 en la ciudad de Cúcuta, Colombia. El actor de 51 años debutó en 1998 en una telenovela de RCN llamada “La Madre”.

Entre las principales producciones que ha participado podemos encontrar: “La hija del mariachi”, “Sin senos no hay paraíso”, “Decisiones extremas”, “Corazón Valiente”, “Sin senos si hay paraíso” y “Decisiones: Unos ganan, otros pierden”. Actualmente Pernía se encuentra participando en el programa “Así se baila” junto a su menor hija, Luna.