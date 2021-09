“MasterChef Celebrity México” se ha convertido en uno de los realitys favoritos de la audiencia de ese país y cada viernes estrena un nuevo episodio donde los famosos participantes intentan superar los distintos retos culinarios que les presentan para conquistar a los estrictos y experimentados jueces.

En la última emisión del reality de cocina, William Valdés se convirtió en el cuarto eliminado del programa. El conductor cubano no consiguió preparar un pozole, así que los rigurosos jueces votaron en su contra.

“Yo estoy muy orgulloso de lo que hice frente a ustedes. Siempre he querido hacer las cosas bien porque siempre las he hecho mal. Lo único que quiero es que mi familia se sienta orgullosa de la persona que soy. Duele dejar a unos compañeros maravillosos y de alguna otra manera me quedo solo, entonces fueron una familia muy linda para mí”, mencionó Valdés entre lágrimas.

HORARIO DE ESTA SEMANA DE “MASTERCHEF CELEBRITY MÉXICO”

El nuevo episodio de “MasterChef Celebrity México” se estrenará este viernes 17 de septiembre a las 19:30 pm. (hora local mexicana) por Azteca Uno.

Por lo visto en el breve adelanto de la siguiente emisión del reality, los famosos tendrán un reto bastante difícil, ya que deberán preparar distintos platos prehispánicos y de temática mexicana.

Pero eso no todo, el avance parece revelar al próximo participante eliminado de “MasterChef Celebrity México”. En el clip, Laura Zapata aparece llorando mientras dice “me voy muy contenta, me voy muy feliz”.

¿QUIÉNES SON LOS CHEFS FAMOSOS QUE PARTICIPAN EN “MASTERCHEF CELEBRITY MÉXICO”?

En esta edición se presentaron 20 celebridades, pero tres ya han sido eliminadas de MasterChef Celebrity. Conoce a los participantes:

Laura Flores: Actriz, cantante y conductora.

Aristeo Cázares: Poliatleta

Patricia Navidad: Actriz.

Tony Balardi: Comediante

Laura Zapata: Actriz.

José Joel: Cantante.

Stephanie Salas: Actriz y Cantante.

Aida Cuevas: Cantante.

Mauricio Islas: Actor

Alicia Machado: Actriz y conductora.

Matilde Obregón: Periodista (Eliminada).

David Salomón: Diseñador.

Daniela Alexis “Bebeshita”: Influencer.

Paco Chacón: Árbitro.

Jorge Aravena: Actor (Eliminado).

Jimena Pérez “La Choco”: Conductora.

Javier Vázquez: Fitness Coach (Eliminado).

Dalú: Cantante y compositora.

William Valdés: Conductor.

Germán Montero: Cantante.