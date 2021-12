¿Qué sucedió con el ex Cebollita Axel? El actor argentino Matías Boquete la pasó muy mal en su paso por Brasil. A tal punto de que la recordada estrella de la serie de televisión estuvo a punto de morir. La celebridad se dio un tiempo para contar lo que le sucedió y lo cerca que pudo haber estado de una desgracia.

El intérprete es recordado por su trabajo en la mencionada producción televisiva que se emitió entre 1997 y 1998 en Argentina. La historia traspasó fronteras y se hizo popular en la región.

Boquete compartió trabajo con otros actores juveniles como Solange Verina (Vero) y Juan Yacuzzi (Coqui). El último contó, en una entrevista, que las grabaciones de la ficción fue muy duro para ellos por la forma en que eran tratados.

“Algunos (productores) se volvían muy locos, se ponían rojos de gritarnos, tiraban el papel en el piso. Algunos lloraban y todo. Si llegamos a grabar Cebollitas de nuevo y Diego está vivo y se entera de eso, se arma un quilombo terrible”, dijo el artista en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live. Ahora, la atención ha estado en el personaje de Axel.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON MATÍAS BOTOQUE, QUIEN DIO VIDA A ALEX EN “CEBOLLITAS”?

Matías Botoque, el actor que dio vida a Axel en “Cebollitas”, cayó a un precipicio en Brasil, pero se salvó de morir porque solo llegó a los 3 de los 15 metros que tenía la pendiente. Así lo contó el artista argentino en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

La celebridad indicó que estaba en una fiesta en la playa y, en un momento, estaba con una mujer que lo llevó a un lugar “muy lindo” pero que tenía la fama de ser “la playa de la muerte”. Esto sucedió hace cuatro meses y Botoque se viene recuperando de manera adecuada.

“Estaba viendo las estrellas con esta chica. Es un lugar lindo pero muy peligroso, no hay luz, hay una caída de quince metros y caí solo de tres, estaba en la primera parte, tuve un angelito que me atajó y no me dejó chocar con nada. Estuve siete días y me operaron, me dejaron nuevo”, manifestó.

¿CÓMO VER EL REENCUENTRO DE “CEBOLLITAS”?

Han pasado 24 años desde el estreno de la serie infantil y sus protagonistas crecieron, tomaron otros rumbos, pero muchos de ellos nunca perdieron el contacto.

Para emoción de todos los fanáticos de “Cebollitas” se ha preparado un reencuentro donde participarán Mariana Rubio (Roxana), Adriana Togneri (Carmencita), Gisele Benoldi (Irina) y Diego Vicos (Colo), estrellas protagonistas del éxito argentino que hizo cantar, reír y llorar a los jóvenes latinoamericanos.

El reencuentro de “Cebollitas” Ffue conducido por el periodista argentino Ronen Suarc y fue transmitido a través de Facebook y YouTube LIVE de E! Entertainment Latinoamérica el 14 de octubre a partir de las 9:00 p.m. (ARG).

