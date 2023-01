Tiene un comprobado talento como actor, no en vano ha podido trascender a lo largo de variños años en el mundo de la industria del entretenimiento en México. No obstante, en el ámbito musical es un novato y algunos usuarios le han hecho sentir que no tiene pasta para ello. Mauricio Ochmann se estrenó como cantante y en redes sociales cientos de fans le han hecho saber su opinión negativa.

Por medio de sus redes sociales, el exesposo de Aislinn Derbez compartió un fragmento del video musical de su canción con la que debuta en la música. El clip es en blanco y negro y se le al histrión sostener un micrófono mientras canta.

La publicación acumuló más de 40 mil likes y cientos de comentarios, algunos de ellos apoyaron a Mauricio Ochmann en esta nueva faceta ; sin embargo, hubo otros tantos que le dijeron que no le ven talento para el canto.

LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ EL ACTOR MAURICIO OCHMANN AL ESTRENAR COMO CANTANTE

Mientras artistas como Omar Chaparro, Juan Diego Covarrubias, Alejandra Ambrosi, así como Paulina Burrola, novia de Mauricio, halagaron en los comentarios el trabajo del artista, hubo usuarios que le hicieron sentir sus comentarios negativos.

“Feliz de compartir mi primer video ‘En defensa propia’ (…), mi EP ‘Origen’ ya disponible en plataformas digitales”, escribió Ochmann en su Instagram junto al video.

En la zona de comentarios, no obstante, se puede apreciar escritos como “La verdad te prefiero como actor. En gustos se rompen géneros”, “¿Pero qué necesidad?”, “Si lo hace de Hobby está bien, pero así para triunfar no creo”, “Zapatero a tus zapatos, definitivamente buen cantante no eres, lo que sí eres es un tremendo actor”, “Como cantante es muy buen actor, la actuación le queda súper”.

¿QUÉ DIJO MAURICIO OCHMANN A LAS CRÍTICAS POR SU DEBUT COMO CANTANTE?

Por ahora, el celeb no ha respondido dichos comentarios en donde destacan que hace un mejor trabajo como actor.

No obstante, medios de espectáculo indicaron que la decisión del actor de convertirse en intérprete musical es sólida por lo que iba a seguir más allá de los cuestionamientos de algunos seguidores y curiosos.