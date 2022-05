Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina contrajeron matrimonio en 2009 y fruto de ese amor nació Julia, la primera y única hija en común que tiene la pareja de actores, y la quinta de la familia mixta que han formado, pues la actriz concibió a sus dos primeros hijos en su anterior matrimonio con Jorge Poza, mientras que el actor tuvo la dicha de ser padre de dos gemelos en sus primeras nupcias con Itatí Cantoral. Más allá de los diferentes orígenes, la familia Villanueva Santamaría es unida y pone el amor entre ellos por encima de los patrones sanguíneos. Así vienen criando a Julia, la pequeña del hogar, quien padece una inusual enfermedad.

La actriz que participó en las novelas “Mi marido tiene más familia” (2018), “Soltero con hijas” (2019) y “Rubí” (2020) se divorció del actor Poza en 2008, sin saber que al poco tiempo volvería a dar el “sí, acepto” y seguiría aumentando su familia. Mayrín ya tenía a Romina (2000) y Sebastián (2003), quienes vinieron al mundo precisamente durante su primer compromiso, pero un espacio para alguien más: Julia.

La engreída de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina -estelar en “Yo amo a Juan Querendón” (2007)- llegó al mundo en 2009 y desde entonces ha sido la preocupación de la pareja de artistas, más aún cuando supieron que nació con una enfermedad congénita: dismetría.

La artista ha señalado que ya le enseñó a Julia a cómo defenderse y evitar ser discriminada o maltratada por su enfermedad (Foto: Julia Santamarina / Instagram)

¿Qué es la dismetría que padece la hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina?

Julia, que este 2022 cumple 13 años, sufre de dismetría una enfermedad que consiste en tener una pierna más larga que la otra. Esto se debe a que el hueso del muslo (el fémur), los huesos de la pantorrilla (la tibia y el peroné) o ambos son más cortos en una de las piernas.

Aunque Mayrín y Eduardo suelen ser reservados con el tema, en 2016 revelaron que, a sus 6 años, Julia ya había sido sometida a varias operaciones para corregir el problema. Cuando los actores supieron que su hija menor padecía esta enfermedad no les fue fácil asimilarlo: “Al principio uno como padre dice ‘por qué a ella y no a mí’, es lo primero que me pasó. Cualquier cosa que le pueda pasar a tus hijos, sobre todo cosas de salud, no quieres que les pase a ellos”, afirmó Santamarina en 2018 para el programa De primera mano.

La familia viaja a Florida, a un hospital en Palm Beach, con regularidad para que Julia se someta al alargamiento de su pierna. ”Ella tiene una piernita más corta y le hicieron un alargamiento que le van a estar haciendo cada determinado tiempo dependiendo de cómo vaya creciendo”, compartió la actriz para el programa Hoy en 2018.

Es decir, tendrá que someter a esa intervención hasta que termine de desarrollarse físicamente, aproximadamente hasta los 20 años. Más allá de eso, Julia lleva una vida muy sana y alegre junto a sus cuatro medio hermanos. “Así le tocó a ella, entonces ella no conoce otra forma. Es muy diferente la manera en la que lo podemos vivir nosotros a como lo vive la persona que nace con alguna cosa así. Ella ni siquiera se lo cuestiona, ella así es y lo vive”, refirió su madre en el mismo matutino.

Eduardo y Mayrín con parte de la familia mixta que han formado: Julia, la hija de ambos, y Romina y Sebastián, hijo de Villanueva con el actor Jorge Poza (Foto: Mayrín Villanueva / Instagram)

¿Cuál es la causa de la dismetría que padece la hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina?

De acuerdo al portal Nemours KidsHealth, la diferencia en la longitud de las piernas puede estar presente desde el momento del nacimiento -recibe el nombre de congénita-, pero tal vez pase desapercibida hasta que el niño sea más grande. También puede aparecer cuando el niño es más grande -recibe el nombre de adquirida-.

Entre las causas de la dismetría congénita de las piernas se encuentran las siguientes:

La hemimelia peronea: cuando un bebé nace con un hueso de la pantorrilla más corto o sin él)

Deficiencia femoral focal: cuando un bebé nace con el hueso del muslo corto o sin él)

Hemihipertrofia: cuando un lado del cuerpo crece más que el otro)

Entre las causas de la dismetría adquirida de las piernas, se encuentran las siguientes: