Melisa Döngel en un nuevo escándalo. Esta vez, la actriz, que se hizo popular por su participación en “Love Is in the Air” junto a Kerem Bürsin y Hande Erçel, distó mucho de la elegancia de su personaje en la telenovela: protagonizó una pelea callejera. Aquí todos los detalles.

En la ficción, la joven de 21 años, es la mejor amiga de Eda. Destaca por su elegancia y, debido a que toda su familia se ha dedicado a la abogacía, ella tuvo que cursar Derecho con el fin de convertirse en una mujer de leyes, aunque esto no es lo que realmente quiere, pues su sueño es convertirse en una reconocida diseñadora de calzado.

Sin embargo, en la vida real, la actriz ha tenido una vida muy dura. Ha sido víctima de abuso sexual por parte de su padre, quien ahora está preso, y, además, ha protagonizado varios altercados. Aquí te contamos lo que último que pasó y que tuvo como escenario el barrio europeo de Arnavutköy, un distrito de Estambul.

¿CÓMO FUE LA PELEA DE MELISA DÖNGEL?

Estaba fuera de sí. La actriz Melisa Döngel aparece en un video, que se ha hecho viral, agarrándose de los pelos con otra joven, cuya identidad, de momento, se desconoce. Ambas se gritaban y forcejeaban junto a un vehículo. La pelea callejera termina cuando uno de los testigos logra separar a las descontroladas mujeres. La actriz de “Love is in the air”, al ver a su contrincante alejarse, de inmediato, se subió a su auto y se fue del lugar.

¿Qué causó la pelea? De momento no se sabe qué causó tremendo acto de violencia, pero cuando la actriz ha sido consultada por medios turcos sobre lo ocurrido, solo ha respondido: “Puede ser o no”.

Los medios han detallado que la pelea ocurrió en el barrio de Arnavutköy, un distrito de Estambul situado en la parte europea de la ciudad junto a la costa del Bósforo y que llama la atención por sus casonas y mansiones de madera de los tiempos otomanos.

Melisa Döngel protagonizó pelea callejera en Estambul (Foto:Melisa Döngel)

¿CUÁLES SON LOS OTROS ESCÁNDALOS QUE PROTAGONIZÓ MELISA DÖNGEL?

La actriz de “Love is in the air” se ha visto involucrada en otros escándalos, además de la pelea calleja en el barrio de Arnavutköy. En agosto de 2021 mantuvo una fuerte discusión en un avión con otra pasajera por las molestias que estaban ocasionando sus dos hijos durante el vuelo. Döngel salió al paso de las acusaciones y negó los hechos: “Esto es realmente un guion”.

Ese mismo año, la hermosa actriz fue víctima de un intento de ataque por parte de su vecino, que quiso atacarla con un cuchillo en su propia casa. Este se habría molestado porque Döngel lo había amenazado con llamar a la policía tras verlo agredir a varias personas por, supuestamente, hacer ruido. En ese momento, tras la advertencia de la intérprete, el agresor comenzó a gritar improperios e intentó entrar en su domicilio cuchillo en mano. La Policía evitó la agresión.