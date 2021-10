Uno de los actores más reconocidos en el mundo del cine es Sean Penn, quien no solo es una figura del séptimo arte sino que también es recordado por haber participado en la serie “Little House on the Prairie” conocida como “La Familia Ingalls”. Aquí el actor demostró su gran talento en una de sus primeras apariciones en la pantalla chica.

Sean Penn ingresó al mundo de la actuación desde muy pequeño y fue la serie “La Familia Ingalls”, dirigida por Michael Landon quien le dio la oportunidad de demostrar lo que mejor sabía hacer. Fue así que entre 1974 y 1975 grabó un episodio donde el hoy actor de Hollywood hizo su aparición.

“La familia Ingalls” se basa en la saga de libros homónimos de Laura Ingalls Wilder que llegó a convertirse en todo un fenómeno tras su emisión en la pantalla chica.

La serie relata la historia de una familia donde se mezclan las alegrías, tristezas y aventuras, además de las distintas situaciones que atraviesan los residentes de un pueblo estadounidense a finales del siglo XIX, Todo ello ocurre en el Medio Oeste donde Charles Ingalls, papel interpretado por el actor Michael Landon vive junto a su esposa Caroline Ingalls, además de sus hijos.

Una de las más grandes dudas de los fanáticos es si realmente la serie se filmó en Walnut Grove o si se trata de un trabajo de ambientación (Foto: IMDB)

Como parte del elenco también se encontraba Sean Penn quien fue protagonista de algunas anécdotas.

Cuando Sean Penn tenía 14 años se desmayó durante las grabaciones, esto ocurrió frente a los ojos de la también actriz Melissa Gilbert.

MELISSA GILBERT REVELÓ POR QUÉ SEAN PENN SE DESMAYÓ

La actriz Melissa Gilbert quien interpretó a Laura Ingalls dio cuenta de lo sucedido a Sean Penn cuando se desmayó. Ella relató esto en sus recuerdos de “La Familia Ingalls” en uno de los episodios del 18 de abril del 2020.

Esto ocurrió durante su podcast Gilbert & Busfield. Todo inició cuando su esposo, Timothy Busfield, quería saber a qué se debía la aparición del actor en la serie.

Como parte de la historia se dio a conocer que Leo Penn, padre de Sean Penn, fue quien lo eligió para que participe en “Little House on the Prairie” en dos episodios.

El actor y director Sean Penn luego de su película "The Last Face" no fuera muy bien recibida por la crítica en el Festiva de Cannes. (Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP)

Durante las grabaciones Sean Penn se desmayó. “Sean Penn acaba de desmayarse en el set por el calor”, dijo Melissa Gilbert.

Si bien la serie se grabó en una zona de calor de California rural había otro detalle más que hizo que Sean Penn se desplomará.

“Leo está dirigiendo (...) Él está dirigiendo el episodio llamado ‘The Something of Tinker Jones”; “The Heart of Tinker Jones”, “The Song of Tinker Jones”, no lo recuerdo”, sostuvo.

OTROS PERSONAJES DESMAYADOS

Pero Sean Penn no fue el único que se desmayó, pues, otra actriz también atravesó por la misma situación y se trata de Alison Arngrim.

En el caso de Sean Penn fue el calor del verano quien le jugó una mala pasada junto a la fundición de metales lo que lo afectó.

“Estábamos afuera y el calor que venía de esta cosa era increíblemente intenso. Todos los niños estábamos allí. Dos se desmayaron”, precisó Melissa.

Actriz Alison Arngrim interpretó a la niña Nancy en la serie la Familia Ingalls (Foto: NBC)

Gilbert también comentó lo que pasó con Alison.

“Alison Arngrim cayó primero, fuerte, rápido, boom (…) Ella siempre fue muy delicada. Ella simplemente se voló y los pies se levantaron y los rizos. Y Sean Penn. No me desmayé, ni me mareé, ni me deshidraté, ni me molesté. Estaba acalorado y sudado”, sentenció Gilbert.