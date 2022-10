El domingo pasado se estrenó el séptimo capítulo de “House of the Dragon”, titulado “Driftmark”. Su lanzamiento elevó la tensión entre los seguidores de la serie de HBO Max, quienes no demoraron en elogiarlo y también en compartir divertidos memes sobre este episodio.

“Driftmark” mostró a los fanáticos de la serie el entierro de Lady Laena Velaryon, ello luego de haber sido incinerada por Vhagar en el final del episodio anterior. Ante ello, las familias Targaryen, Velaryon y Hightower se congregan para rendir sus honores, pero todo sale mal.

Revisa los mejores memes en redes que dejó el capítulo 7 de "House of the Dragon".

Todo comienza con Aemond, hijo del rey Viserys I y de Alicent, adueñándose del gigantesco Vhagar. Ello provoca la molestia de las hijas de Laena. Así, empieza una gresca entre los pequeños: Baela, Rhaena, Jacaerys y Lucerys se enfrentaron contra Aemond.

Durante el enfrentamiento, uno de los hijos de Rhaenyra Targaryen ataca con un cuchillo a Aemond, quien perdería el ojo producto de ello. Esta agresión provocó que su madre Alicent pierda los cabales, aunque su hijo fue un poco más sobrio y destacó que “perdió un ojo, pero ganó un dragón”.

Tras ello, llegó una de las escenas más fuertes en “House of Dragon”, cuando Alicent increpó a Rhaenyra y le pidió arrebatarle un ojo a su hijo. Ante ello, el rey Viserys alzó la voz y le pidió a su esposa que se tranquilizase, aunque, todo lo contrario, decidió agredir a su rival.

Finalmente, el final inesperado relacionado con Laenor Velaryon provocó un sinfín de imágenes en la cual fue comparado con el reguetenero Don Omar, ello por su increíble parecido físico. El esposo de Rhaenyra Targaryen se despidió de la trama con un sorpresivo final.

¿Cuándo estrena House of the Dragon 1x08?

El capítulo 8 de House of the Dragon se titula “The Lord of the Tides” y llegará a la plataforma de streaming HBO Max y al canal HBO este domingo 9 de octubre.