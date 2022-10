Llega el esperado momento. Este domingo se estrenó el episodio 8 de “House of the Dragon”, serie de HBO Max que agigantó esta semana la tensión entre las familias Targaryen y Hightower por el poder. Los fanáticos no demoraron en expresar su emoción por esta venidera guerra al compartir divertidos memes de ello y también del aspecto del rey Viserys I.

“The Lord of the Tides” exhibió los últimos días de Rey Viserys I (Paddy Considine), quien luce un aspecto demacrado tras sufrir una enfermedad en los últimos años. Postrado en una cama, tuerto y cadavérico, el monarca de los 7 reinos ha tenido que ceder el mando de momento a su esposa, la reina Alicent y también a la Mano del Rey, Sir Otto Hightower.

Mira los mejores memes que dejó "House of the Dragon 1x08", capítulo que cautivó a los seguidores de la serie.

En medio de ello, ocurre el reclamo de Vaemond Velaryon, quien aprovecha el delicado estado de su hermano Corwyn para pedir ser nombrado el heredero de Driftmark en detrimento del hijo de Rhaenyra, Luke, con lo cual realiza una afronta a la línea de sucesión estipulada por el rey.

Así, Vaemond pide una audiencia para exponer por qué su derecho al reclamo es válido. Otto Hightower venía escuchando los alegatos del explosivo personaje, aunque de pronto llega el rey Viserys I para imponer su posición. Desde allí, Daemon Targaryen puso un ojo en este miembro de la familia Velaryon.

Uno de los momentos álgidos tuvo lugar cuando Vaemond se mostró contrario al dictamen del monarca y llamó bastardos a los hijos de Rhaenyra con Laenor Velaryon. Ello provocó la molestia del rey Viserys I, quien aseguró que cortaría la lengua del traidor. Sin embargo, Daemon sorpresivamente lo decapitaría de un momento a otro.

La tensión seguiría elevándose posteriormente durante una cena familiar. De un lado, los Targaryen, del otro los Hightower. La última gran voluntad del rey Viserys I era de que ambos lados dejasen de lado sus diferencias y pudiesen convivir en paz. No obstante, la incomodidad quedó más que evidente de ambos lados.

Así, Rhaenyra y Alicent se dan una ‘tregua’ temporal durante la cena familiar, ello para complacer al rey Viserys I. No obstante los hijos de ambos terminan enfrentándose y provocando que las tensiones lleguen a un tope no visto antes. La situación empeora y genera rencillas entre los hijos de la princesa y de la reina.

Sobre el final, Alicent llega a los aposentos del rey Viserys I para hablar con él. En su lecho de muerte, este le habla de que Aegon debería ser el rey, creyendo que conversaba con Rhaenyra sobre su hijo del mismo nombre. La reina dejaría al rey con la convicción de que su hijo debe ser el nuevo rey en lugar de Rhaneyra, heredera al trono. No obstante, malintepretó las palabras de su esposo.

¿Cuándo estrena House of the Dragon 1x09?

“The Green Council” será el esperado noveno capítulo de “House of the Dragon”, el cual estrenará en HBO Max este domingo 16 de octubre. Se prevé que marque la esperada guerra entre “Los Verdes” y “Los Negros” tras la muerte del rey Viserys I.

