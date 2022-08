El pasado domingo se estrenó “House of the Dragon”, la esperada serie precuela de “Game of Thrones”. El primer capítulo provocó el delirio de los seguidores, los cuales no ocultaron su emoción ante esta nueva producción y compartieron divertidos memes al respecto.

El primer capítulo de “House of the Dragon” nos presentó al Rey Viserys I y su entorno familiar, entre los que se encuentra su hija, la princesa Rhaenyra Targaryen. Sin embargo, el rey tendrá más de un problema que afrontar.

Repasa los mejores memes que dejó el estreno de la serie "House of the Dragon".

La aparición de Daemon Targaryen (Matt Smith) y su despiadada forma de ser ha generado mucho revuelo entre los seguidores de la franquicia. Y es que su actitud hace pensar que será uno de los villanos en esta primera temporada.

Además, no faltaron aquellos que también compararon el personaje de Rhaenyra Targaryen con el de Daenerys Targaryen, una de las protagonistas de “Game of Thrones”.

El primer capítulo ha dejado conformes a muchos fanáticos de la serie, ello en parte por las diferentes referencias a “Game of Thrones” en este inicio de esta nueva producción basada en los libros de George R. R. Martin.

