A escasas semanas de que acabe el 2022, diversas personas y creyentes de la astrología suelen acudir a videntes para poder vaticinar su futuro de cara al año entrante. La mexicana Mhoni Vidente es una de ellas, aunque no precisamente por la eficacia de sus prediciones.

De hecho, la conocida astróloga sostuvo en su sección del diario “El Heraldo de México” que “El diablo está suelto”, esto en relación a los conflictos bélicos y tragedias internacionales en los últimos meses. Como sabemos, las guerras entre Rusia, Ucrania y algunas naciones en Europa han podido respaldar lo dicho por la experta en tarot y lectura de cartas.

Pero no solo el ‘Viejo continente’ ha sido objeto de análisis por parte de la regiomontana, sino que también habló sobre las disputas que estarían próximas a cumplirse en Asia, en especial, los desacuerdos y conflictos entre Corea del Norte y Corea del Sur. “Ya está a nada la guerra”.

Asimismo, Mhoni añadió que los asesinatos en contra de las altas esferas gubernamentales seguirán en pie, por lo que hizo un llamado a la religión para poder recuperar la fe y tratar de seguir con la vida diaria. “Van a seguir las tragedias, los atentados contra gente de poder, la guerra sigue estando muy galopante. Estamos en una crisis mundial”, puntualizó.

ASÍ SERÁ EL FIN DEL MUNDO, SEGÚN LA VIDENTE

Hace poco, la nacida en México también comentó la situación mundial por medio de sus redes sociales, donde habló precisamente del fin del mundo y el evento catastrófico que se avecina en menos de 10 años.

“El apocalipsis va a ser en el año 2031, se espera un colapso en las energías, clima, pandemias. No queda tanto tiempo”, dijo la vidente, sin ahondar en explicaciones sobre tal suceso.

No obstante, las críticas en su contra no se han hecho esperar. Y es que miles de seguidores le comentaron que en fechas pasadas ya habría hablado del fin del planeta Tierra, evidenciando que en este nuevo suceso no habría escape para el fin.