Mayrín Villanueva es una reconocida actriz mexicana que ha participado en varias telenovelas internacionales como “Mujer de Madera”, “La Fea Mas Bella” y “Mi Corazón Es Tuyo”. Lastimosamente, una mala experiencia en la grabación de esta última novela la llevó hasta las lágrimas y no quiso que nadie se enterara.

La actriz ha sido también conocida por su papel en la serie cómica “Vecinos” y ha desempeñado otros protagónicos en telenovelas como “Mentir Para Vivir”. Con cada uno de sus papeles desempeñados, logró ganarse el cariño y el mérito de sus fans que hoy la siguen día a día en sus redes sociales.

La gran mayoría de sus papeles, tanto secundarios como protagónicos, habían sido destacados por ser ‘buena’. Sin embargo, la actriz le dio una gran sorpresa a sus fans cuando en el año 2014 le dio un cambio a ese récord interpretando su papel como villana en la telenovela “Mi corazón es tuyo”.

En la ficción, ella hizo de la temible Isabela Vázquez de Castro Velasco de Lascuráin, una mujer que era ambiciosa, rencorosa y cruel que utiliza a su hija solo para quedarse con el dinero de Fernando. En una de las grabaciones, el personaje “recibió su merecido”, pero fue la actriz que se llevó la peor parte.

LA VEZ QUE MAYRÍN VILLANUEVA LLORÓ A ESCONDIDAS EN “MI CORAZÓN ES TUYO”

La vez que Mayrín Villanueva lloró a escondidas en su camerino durante las grabaciones de "Mi corazón es tuyo" (Foto: Televisa)

Seguro muchos de fans recuerdan que en su papel en esta telenovela se enfrentada siempre con las bromas de los hermanos Lascuráin, quienes le hacían incontables bromas y trataban de hacer miserable su vida. En especial los gemelos Gille y Alex, interpretados por los hoy adolescentes José Manuel y José Pablo.

Tal como señala la revista People en Español, precisamente grabando una de esas escenas que tanto les gustaba a la audiencia fue que se dio el suceso, uno que sin duda aún recuerda la actriz. Ella contó al respecto en un live en Youtube donde compartió con sus seguidores parte de su carrera en el mundo de la televisión:

“Una vez estaba yo ahí con los chavitos, entonces llego y los chavitos me empiezan a disparar con agua. Salí volando, de hecho esa escena se quedó y salió en la telenovela, pero me patiné. En la historia nada más se ven mis patitas así volando y todos: ‘Ay, ¿estás bien?’”, comenta la actriz a una audiencia entre risas, pero en realidad para ella no fue nada gracioso en ese momento.

“Ya ves que uno nunca quiere aceptar que te dolió. No, no, no, me metí a llorar a mi camerino. Iban a hablar a los médicos y yo: ‘No, no, me siento perfecta’. Ya me fui a mi camerino y me puse a llorar del dolor. Sí me pegué horrible”, admitió a sus seguidores sobre el duro golpe que tuvo que resistir.

Esta experiencia es una de los tantos infortunios que tuvo que vivir Mayrín Villanueva. Otro, por ejemplo, fue cuando había sido nombrada como protagonista de la telenovela “En tierras salvajes”, papel del cual ella se sintió emocionada, orgullosa y ya tenía el cambio de look necesario para lograr la imagen de su personaje. Poco tiempo después, le fue informada de que la protagonista no sería ella sino Claudia Álvarez.

La vez que Mayrín Villanueva lloró a escondidas en su camerino durante las grabaciones de "Mi corazón es tuyo" (Foto: Televisa)

Actualmente, y tal como reconoció la actriz en el mismo live de YouTube, Villanueva comentó que está ansiosa por participar de la nueva versión de “Mirada de Mujer” que prepara Televisa, una producción de W Studios donde originalmente compartieron camerino Mauricio Ochmann, Arturo Peniche y Victoria Ruffo.

“Me encantaría”, reconoció Mayrín. “Siempre he pensado que yo voy a hacer ese personaje. Y como dicen tú pídele al universo y te llegará. Y estoy segura de que este año la voy a hacer”, agregó a pesar de que aún el programa se encuentra en una etapa temprana y aún no hay castings al respecto.

DATOS SOBRE MAYRÍN VILLANUEVA

Mayrín Villanueva (Foto: Televisa)

Nació en Ciudad de México , 8 de octubre de 1971 .

, . En 1997 se casó con el actor Jorge Poza con quien tuvo dos hijos, se separaron en el año 2008 .

se casó con el actor con quien tuvo dos hijos, se separaron en el año . En el 2009 comenzó a salir con Eduardo Santamarina , con quien posteriormente se casó y actualmente tienen una hija.

comenzó a salir con , con quien posteriormente se casó y actualmente tienen una hija. Ganó el premio Tv y Novelas en el año 2003 por su papel como Diana Soriano en la serie “Niña amada mía” de Televisa .

en el año por su papel como en la serie de Posee un total de 2 millones de seguidores en instagram.

