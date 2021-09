“Mi hija” es una de las telenovelas turcas más exitosas y conmovedoras que se emiten en la actualidad. La historia de Öykü (Beren Gökyıldız), Demir (Buğra Gülsoy) y Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) han convertido a “Kizim” en la favorita del público, que ahora está viviendo los últimos momentos de la producción televisiva. Por eso, muchos han recordado cómo fue la vida de la pequeña antes de conocer a quienes ahora son su familia.

El drama turco apareció por primera vez el 19 de setiembre de 2018. Desde su primer episodio, en Turquía, se convirtió en un éxito rotundo. ¿Cuántos episodios tiene “Kizim”? En total, la serie otomana cuenta con 34 capítulos de 135 minutos cada uno. Esto es su primera versión.

La ficción ha llegado a otros países, con diferentes ritmos de emisión, como ha pasado en España, cuyos episodios finales se han prolongado como una estrategia para fidelizar al público con la nueva apuesta: “Infiel”.

¿De qué trata “Mi hija”? La telenovela turca se enfoca en el camino de Öykü para ser feliz en una familia. La pequeña sufre de la enfermedad de Niemann-Pick, un mal raro que afecta el metabolismo de los lípidos, ocasionando que la protagonista pierda la memoria o las capacidades motoras. La niña, después de ser abandonada por su madre y su tía, llega a manos a de su padre, Demir, quien no sabía de su existencia y tenía problemas legales por actos criminales.

“Mi hija” o “Kizim” (en su idioma original) se transmite en España desde el 28 de diciembre de 2020 y desde entonces ha atrapado al público (Foto: Med Yapım)

¿CÓMO ERA LA VIDA DE ÖYKÜ ANTES DE CONOCER A DEMIR Y CANDAN?

Uno de los motivos para que la historia de “Mi hija” atrapara al público es Öykü. La pequeña tuvo un pasado muy triste antes de conocer a Demir y Candan. Por eso, el hecho de que los tres formen una familia es uno de los momentos más conmovedores de la serie por todo lo que pasó la pequeña protagonista.

Öyku, primero, fue abandonada por su madre biológica. Así, quedó al cuidado de su tía Zeynep. Más que cuidarla, ella dejaba que la niña se quedara en su casa. A pesar de sus ocho años, Öykü debió cuidarse sola: lavaba su ropa, se cocinaba, hacía sola sus tareas y siempre intentaba que los demás no lo supieran.

Si el hecho de no tener padres ya era duro para ella, la niña no quería que, en su colegio, supieran que no había ningún adulto cuidándola o dándole el afecto necesario para crecer mejor. Por eso, los televidentes se conmovieron al verla, en los primeros episodios, mintiendo frente a sus amigos al contar que su tía la cuidaba como si fuera su verdadera madre. Esto, por fortuna, se acabó cuando Demir y Candan se cruzaron en el camino y la ayudaron, sobre todo, a luchar contra su rara enfermedad.

¿CUÁNDO ES EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “MI HIJA”?

La telenovela turca “Mi hija” se emite en España a través del canal de televisión Antena 3. Antes tenía el horario de las 22:00 horas de los domingos. Sin embargo, con la llegada de “Infiel”, ahora estrena sus nuevos capítulos a las 23:45 horas. Por el ritmo de emisión de las últimas semanas, se espera que los últimos episodios de “Kizim” aparezcan los domingos 19 y 26 de setiembre.

Beren Gökyıldız ha conquistado los corazones de medio mundo como protagonista de exitosas telenovelas turcas como “Madre” y “Mi hija” (Foto: Med Yapım)

¿DÓNDE PUEDO VER “MI HIJA”?

La telenovela turca “Kizim”, además de verse en la pantalla chica por Antena 3, también puede verse online y en directo a través de Atresplayer Premium. La plataforma de streaming cuenta con todos los episodios aparecidos hasta el momento y también tiene la opción de ver por adelantado los capítulos por estrenarse.