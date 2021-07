La novela turca “Mi hija” (“Kızım” en su título original) continúa arrasando en sintonía debido a que la trama despierta el gran amor de un padre hacia su pequeña hija. Esta historia se ha difundido en casi dos docenas de países. Entérate de que trata y cuántos capítulos tiene.

La telenovela, protagonizada por Beren Gökyildiz, la niña más famosa en Turquía por haber participado también en “Madre”, se basa en el drama coreano “Oh My Geum Bi’' y ya se ha emitido en 21 país, siendo un éxito.

¿DE QUÉ TRATA “MI HIJA”?

“Kızım” cuenta la historia de Oyku, una niña de ocho años que padece una extraña enfermedad y que se encuentra bajo el cuidado de su tía. La mujer al enterarse del mal de la menor decide abandonarla y sólo le deja una carta con la dirección de su padre, a quien nunca conoció.

Su progenitor es un estafador que le gusta meterse en problemas y no le gustan los niños, pues los considera un obstáculo para su vida. Sin embargo, cuando iba ir a prisión se entera que tiene una hija, fruto de su relación con una exnovia, de quien jamás supo que estaba embarazada.

La única manera de que se salve de ir a la cárcel es que se quede bajo el cuidado de su hija, propuesta que acepta. A partir de ese momento deben convivir, pese a que nunca se habían visto, formándose entre ellos un lazo de amor. Durante esta nueva etapa de padre e hija conocen a Candan, quien llegará a convertirse en la enamorada de Demir y en la figura materna de la pequeña.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “MI HIJA” (”KIZIM”)?

La telenovela producida por Med Yapım y distribuida por Madd Entertainment, ha llegado ya a más de 20 países. La ficción cuenta con una única temporada de 34 capítulos, aunque su duración alcanza los 120 minutos.

La serie cuenta, además, de una edición internacional dividida en 92 entregas, que algunas cadenas en Latinoamérica incluso han estirado más.

¿HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA DE “MI HIJA”?

Todo indica que “Mi hija”, no tendrá segunda temporada, debido a que la productora de la telenovela y los actores no han dado señales de que pueda retomarse la producción, finalizada en 2018. Y es que, pese a que la novela ha gozado de éxito en Turquía y países de Europa y Latinoamérica, no parece que el proyecto vaya a retomarse.