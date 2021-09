Öykü, la pequeña protagonista de “Mi hija” (“Kızım” en su idioma original), está en medio de una encrucijada en torno al dinero que se encontró en la calle y con el que podría salvar a su familia de la precaria situación en la que vive. ¿Qué hará la niña en el próximo capítulo de “Mi hija”?

La telenovela turca “Mi hija” continúa arrasando en sintonía en España desde que se estrenó el 28 de diciembre de 2020. La ficción otomana semana tras semanas, se ha vuelto en una de las favoritas con las tragedias, alegrías y otros problemas que le ocurren a sus protagonistas Öykü y Demir, interpretados por Beren Gökyıldız y Buğra Gülsoy, respectivamente.

¿ÖYKÜ DIRÁ LA VERDAD SOBRE EL DINERO QUE ENCONTRÓ O LO USARÁ PARA AYUDAR A SU FAMILIA?

Öykü, debido a que su padre estaba afectado por las deudas y no tiene dinero para salir adelante, la pequeña se puso a vender pañuelos por las calles de Estambul para poder ayudar en su economía familiar. Sin embargo, debido a su enfermedad, se olvidó de como volver y todos estuvieron muy preocupadas buscándola.

Demir se molestó porque su hija se perdió, pero luego sintió admiración por enterarse el motivo por el que había desaparecido. Eso, sin embargo, no le impidió entrar en pánico al descubrir que la enfermedad de su hija volvía a aparecer. Demir le pide a su hija que se olvide de los problemas económicos porque él iba a buscar más trabajos y saldrían adelante.

Un día después, la protagonista de “Mi hija” juega vóley en el parque y se encuentra, por casualidad, un sobre lleno de dinero con lo que salvaría a su padre, pero no quiere ser una ladrona como él. La niña esconde el dinero debajo del colchón y en su cabeza hay una tremenda encrucijada.

DEMIR SOSPECHA

Demir conoce muy bien a su hija y sabe que algo pasa e intenta hablar con ella, pero a niña dijo que estaba rara porque tenía nervios por un examen próximo de la escuela. Aún preocupado, Demir decide hablar con Sevgi para ver si ella puede decirle lo que le pasa exactamente a la niña. Lo que le cuenta ella levanta la peor de las sospechas en el padre, pues ya no hay más exámenes, y ahora él teme que la enfermedad de la pequeña pueda volver como ya le pasó hace unos días. Öykü ya no puede aguantar ese secreto y se debate en una tremenda encrucijada, ¿qué decisión tomará? No te pierdas el próximo capítulo de “Mi hija”.

¿DE QUÉ TRATA “MI HIJA”?

“Mi hija” es el desgarrador relato de una menor que, primero, es abandonada por su madre y, luego por la persona que debía cuidarla, una amiga de su progenitora, pero cuya pesadilla continúa cuando va a buscar a su padre, al que no conocía, y también la rechaza.

La pequeña, de ocho años, quien tiene un raro mal llamado Niemann-Pick, intenta ganarse a su papá Demir, al que no le queda otra opción que quedarse con ella, caso contrario podría ir a prisión tras haber sido descubierto en una estafa, algo a lo que se dedica.

Desde ese momento comenzará una historia cargada de aventuras y poco a poco la menor sabrá obtener el cariño de su progenitor, pero las cosas se vuelven muy complicadas para ambos.