El final de “Mi hija” está cada vez más cerca. Finalmente, los televidentes conocerán el destino de Öykü (Beren Gökyıldız), Demir (Buğra Gülsoy) y Candan (Leyla Lydia Tuğutlu), y tras ser extendida a lo largo de septiembre por Antena 3, el capítulo final se emitirá el domingo 26 en el horario de las 23:45 horas.

Titulada originalmente como “Kızım”, la historia se centra en Öykü, una niña de ocho años que padece de la enfermedad de Niemann-Pick. Antes de ese terrible diagnóstico, había sido abandonada por su madre biológica. Cuando se supo de su mal, su tía la dejó a su suerte y su padre, Demir, quien no sabía de su existencia, fue quien la cuidó primero para salvarse de la cárcel, pero después para protegerla de verdad.

En el capítulo final de “Mi hija”, Demir está decidido a casarse con Candan y formar una familia junto a su pequeña Öykü. Por ello quiere aprovechar la boda de Uğur y Sevgi para también contraer matrimonio, aunque su novia le dice que no era necesario porque ya estaban casados. No obstante, el padre de la protagonista le da una sorpresa que podría hacerle cambiar de opinión: tendrán una casa propia donde comenzar su nueva vida en familia.

EL VESTIDO DE NOVIA DE CANDAN

La veterinaria está firme en su posición de no casarse con Demir, pues considera que no es necesario, dado que ya se casaron; sin embargo, Öykü insiste en verla en el altar junto a su padre. De hecho, en el avance del capítulo final de “Mi hija”, se puede ver a Sevgi mirando ilusionada un catálogo de vestidos de novia junto a la pequeña protagonista y Candan.

Öykü no se quedará tranquila pues no renunciará a su deseo. Además, está convencida de cuál es el motivo de la negación de casarse de Candan: el dinero. Por ello, la pequeña no hace caso a las palabras de su madre y toma una decisión que Candan no olvidará jamás. ¿Se encargará de hacer realidad el vestido de novia que ha cautivado a Candan? ¿Demir y la veterinaria se casarán?

EL FINAL DE DEMIR, CANDAN Y ÖYKÜ

Tras el confuso incidente con el dinero hallado por Öykü, Demir fue recompensado económicamente por Omer, el dueño del dinero. Ese ingreso le ayudó mucho, pues decide comprar una casa para formar una familia con Candan y su hija.

Demir lleva a Candan y Öykü a conocer el que será su nuevo hogar. La felicidad les hace imaginar los sueños que les quedan por vivir entre esas paredes.

CÓMO VER EL FINAL DE “MI HIJA”

El drama turco “Mi hija” se trasmite en Antena 3 de España, todos los domingos, pero también se puede ver online y en directo a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium. Dicho espacio cuenta con todos los episodios emitidos hasta el momento, pero también se puede mirar adelantado los episodios por estrenarse.