La ‘muerte’ de Mia Khalifa se convirtió en tendencia en las redes sociales, esto después que algunos fanáticos notaran que la página de Facebook de la exactriz aparece como si hubiera fallecido, es decir, que cuando alguien visita su fanpage se puede ver el clásico “in memorian”.

¿Qué pasó con la cuenta de Facebook de Mia Khalifa?

Los primeros reportes se dieron la noche del último viernes 28 de enero. Hasta el momento, la cuenta verificada de Mia Khalifa continúa mostrando el mismo mensaje, el cual aparece cuando la persona murió.

“Esperamos que las personas que aman a Mia Khalifa encuentren consuelo al visitar su perfil para recordar y celebrar su vida”, señala el mensaje de Facebook.

¿Qué pasó con la cuenta de Facebook de Mia Khalifa? (Foto: Captura)

¿Mia Khalifa está muerta?

Las amenazas de muerte contra Mia Khalifa no son algo nuevo. Hace algunos años, la exactriz de cine para adultos recibió amenazas de grupos islamistas por su trabajo, principalmente por utilizar el hijab durante uno de sus videos, símbolo religioso utilizado por las mujeres musulmanas.

“Procuro no preocuparme, porque no puedes mostrarte débil con ellos (…) Es lo que están buscando. Intento hacer como si no me importara, aunque al final te acaba afectando”, indicó en aquel momento.

Pero, ¿qué pasó con Mia Khalifa? A pesar que la cuenta de Facebook, continúa en “in memorian”, la pareja de Jhay Cortez se ha mostrado activa en Instagram, por lo que los rumores de su supuesta muerte son falsos, ya que incluso ha posado feliz en una peluquería solo hace unas horas.

