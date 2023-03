’Creed III’, la película en la que Michael B. Jordan dirige y en la que también actúa acaba de llegar a la cartelera de los cines. Es así que hace unos días, durante el avant premiere de la cinta, fue abordado por una de las periodistas que pugnaba por unas declaraciones suyas.

Se trata de Lore’l, presentadora del programa ‘The Morning Hustle’, quien esperó al actor mientras este caminaba por la alfombra roja y se le acercó para entrevistarlo. Fue ella misma quien le recordó a la estrella de Hollywood que habían estudiado juntos, pero no imaginó su reacción.

“Nos conocemos, nuestra historia se remonta al Chad Science (Academy) de Newark”, le dijo la mujer, que no esperó la reacción de Michael B. Jodan fuera recordar el apodo con el que lo llamaba. “Sí, yo era el ‘chico ridículo’, ¿verdad?”, la dijo, provocando que se pusiera muy nerviosa.

Frente a ello, Lore’l respondió intentando suavizar la conversación: “No, yo no dije eso, me han citado mal. No me habrás escuchado decir eso, pero dije que nos reíamos de tu nombre”. El protagonista de ‘Creed III’, refutó lo dicho por su entrevistadora y le dijo muy serio: “Yo lo escuché. Ahora dime, ¿qué necesitas?”

“Me burlé de tu nombre, pero ahora ya no eres un cursi”, admitió la periodista que de inmediato empezó con sus preguntas sobre la cinta para que el mal rato pasara desapercibido. El actor por su parte se limitó a responder muy directamente sus interrogantes y reía con sus bromas.

Michael B. Jordan: ¿Cómo reaccionó frente a periodista que le hacía bullying en el colegio?