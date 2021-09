Michael K. Williams, el actor estadounidense conocido internacionalmente por su papel de Omar Little en la aclamada serie “The Wire” y como Chalky White en “Boardwalk Empire”, falleció el lunes 6 de septiembre de 2021 a sus de 54 años, su cuerpo fue hallado en su apartamento de Nueva York.

El teniente John Grimpel, portavoz de la policía de dicha ciudad de Estados Unidos, dijo que Michael K. Williams fue encontrado muerto en su apartamento de Brooklyn después de una llamada telefónica de emergencia a las 14.00 hora local (18:00GMT).

El intérprete que recibió nominaciones a los Emmy por múltiples papeles fue oficialmente declarado muerto a las 14:12 pm, reportaron medios locales. Aunque aún no se han confirmado las causas de su deceso, las autoridades apuntan a una posible sobredosis.

“No se indica ningún juego sucio. No hubo entrada forzada y el apartamento estaba en orden”, reveló una fuente policial al diario The New York Post. Los investigadores sospechan que el famoso actor mezcló fentanilo con heroína, una combinación letal.

Michael Kenneth Williams y Jonathan Majors en "Lovecraft Country" (Foto: HBO)

MICHAEL K. WILLIAMS Y SU ADICCIÓN A LAS DROGAS

El actor nominado a los Premios Emmy 2021 por “Lovecraft Country” siempre habló abiertamente sobre sus problemas con las drogas. Contó a Daily Mail que, desde que tenía 19 años, entraba y salía de las clínicas de rehabilitación.

En 2016 contó a National Public Radio, que diez años atrás, fue a una iglesia en Nueva Jersey en busca de ayuda con su adicción: “Cuando entré por esas puertas, estaba destrozado. Esto fue, diría yo, alrededor de la tercera temporada de ‘The Wire’”.

Asimismo, contó en otra entrevista que se drogaba con cualquier cosa que pudiera introducir en una jeringa. “Estoy muy agradecido y me siento afortunado de estar hoy acá, ser un hombre para mi familia... estar en este punto en mi carrera y con esta plataforma, estoy muy agradecido (…) Todavía soy un trabajo en progreso”, señaló en su momento.

Incluso recordó haber conocido a Barak Obama mientras estaba drogado con cocaína en un mitin de campaña. “Oír mi nombre salir de su boca me despertó. Me di cuenta de que mi trabajo podía marcar la diferencia”, explicó a The New York Times.

Michael K. Williams no solo recayó cuando grababa “The Wire”, sucedió lo mismo durante el rodaje de la serie “The Night Of”. El actor confesó que algunos personajes exacerbaban su lucha contra las drogas.

“Los personajes que más significan para mí son los que casi me matan. Es un sacrificio que he decidido hacer. La adicción no desaparece. Es una lucha diaria para mí, pero estoy luchando”, dijo al NY Times.