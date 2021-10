Sin duda alguna, “De vuelta al barrio” continúa atrapando noche a noche a la audiencia que se mantiene enganchada a las aventuras de los vecinos del barrio San José. Si bien, las historias de los personajes adultos deleitan a los televidentes, las de los jóvenes talentos también tienen cautivados a todos, en especial lo que pasa Michelle, quien luego de terminar su relación con Pedrito Bravo, ahora se encuentra saliendo con Matteo Ganoza.

Algo que no ha dividido al público, pues muchos piensan que la muchacha debe regresar con el hijo de Pichón que está perdiendo la cabeza al no estar con la chica de sus sueños, mientras que otros prefieren que se aleje de él porque solamente lo busca para que solucione sus problemas cuando no puede con su cleptomanía.

El papel de la adolescente es interpretado por Adriana Campos Salazar, quien se ha ganado la simpatía de la gente; por eso, para que sepas un poco más de ella, te damos a conocer 10 cosas de la histrión.

El día que Michelle cambió de look y cuando fue a la casa de los Bravo, Pepa le dijo solamente era una cara bonita, algo que la disgustó (Foto: América TV)

LO QUE DEBES SABER DE ADRIANA CAMPOS, LA ACTRIZ DE MICHELLE DE “DVAB”

La interpretación de la actriz no solo enamoró a algunos personajes del barrio, sino a los televidentes, quienes quieren conocer más de Adriana Campos Salazar.

1. ¿CUÁNDO NACIÓ Y CUÁNTOS AÑOS TIENE?

Adriana Campos Salazar nació el 6 de junio de 2006 en Lima y actualmente tiene 15 años.

2. SU FAMILIA

Su mamá se llama Rebeca y su papá Diego Campos-Salazar quien es músico. Tiene una hermana que estudia Diseño Gráfico.

La joven no solo destaca por su belleza, sino por el papel que viene cumpliendo en DVAB. Aquí posando para la cámara (Foto: Adriana Campos Salazar / Instagram)

3. GIMNASTA

Desde que tiene 6 años practica gimnasia artística, disciplina que la ha llevado a ganar gran cantidad de medallas de oro, plata y bronce.

4. TOCA EL UKELELE

A la actriz Adriana Campos Salazar le gusta tocar el ukelele, algo que hace cuando está un poco estresada.

La adolescente posando con su cabello lacio (Foto: Adriana Campos Salazar / Instagram)

5. COMPOSITORA

La adolescente también ha compuesto algunos temas, pues le gusta plasmar lo que siente desde el fondo de su corazón como el tema que compuso con su padre titulado “Voces”.

6. CANTO

Pero además de componer, a Adriana Campos ha incursionado en el canto interpretando “Voces”. Asimismo, junto a Facundo Oliva, Matteo Ganoza en “DVAB”, lanzaron el cover de la canción “Fuentes de Ortiz” CLIC AQUÍ PARA VERLO.

7. ¿QUÉ LE FALTA HACER?

La actriz contó en una entrevista a “En boca de todos” que le falta incursionar en el teatro musical. “Esa es mi meta”.

8. ES ACTIVA

La madre de Adriana contó que su hija es muy activa y le encanta hacer varias cosas a la vez, por lo que la acompaña en todo.

Aquí la actriz posando casual con unos anteojos (Foto: Adriana Campos Salazar / Instagram)

9. ¿CÓMO ES SEGÚN SUS PADRES?

Mientras que su madre dice que Adriana Campos Salazar es engreída por ser la menor, su padre, quien confesó ser celoso, señala que se hija se porta bien a veces y que le encanta pedir mucho delivery.

10. TIENE UNA PIZARRA EN SU CUARTO

En la habitación de la adolescente hay una pizarra de fondo negro, donde le gusta plasmar y dibujar todo lo que piensa.

La adolescente no desaprovecha la oportunidad para tomarse una fotografía, tal como lo hace aquí (Foto: Adriana Campos Salazar / Instagram)

BONUS

Es muy activa en sus redes sociales, tanto en Instagram como TikTok, en este último lanzó su cuenta en septiembre de 2020. En ambos sube gran cantidad de publicaciones.

FOTOS DE INSTAGRAM DE ADRIANA CAMPOS SALAZAR

Adriana Campos Salazar mirando al horizonte, cuya foto la muestra muy tierna y pensativa (Foto: @luis_silvav / Instagram)

Adriana Campos Salazar en una toma frontal, donde deja ver parte de su figura (Foto: @merly_morello_oficial / Instagram)