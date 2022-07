No cabe duda de que la popular Michelle Renaud sigue siendo una de las celebridades más mediáticas de todo México, sobre todo, tras finalizar su romance con Danilo Carrera a inicios del 2021. En tal sentido, diversos seguidores y fanáticos se siguen preguntando si la protagonista de telenovelas volvió a encontrar el amor.

Recientemente, la genial Renaud volvió a acaparar los titulares y ser tendencia en redes sociales tras ser captada junto a Osvaldo Benavides por numerosos paparazzis, generando que sus seguidores e internautas comiencen a especular sobre un nuevo noviazgo por parte de la aclamada actriz.

En esa línea, fue la misma Michelle quien salió a desmentir los rumores y especulaciones en torno a su situación sentimental, alegando que por el momento se encuentra disfrutando su soltería.

Michelle Renaud se mostró agradecida por el apoyo que recibió durante las grabaciones de "La herencia" (Foto: Michelle Renaud/Instagram)

“Yo estoy soltera, estoy feliz”, indicó la histrioniza en conversación con Flor Rubio, además de dejar bien en claro que estando sola descubrirá lo que en realidad busca en un novio.

“Justo estaba pensando ahorita que estoy en la playa el decirles a las mujeres que hay que aprender a estar solteras, para poder saber qué queremos y qué no queremos”, señaló la protagonista de “La reina soy yo”.

Agregó también que los amigos son una parte importante en la vida de uno, sobre todo, cuando llevan tiempo sin conocer una pareja. “Se vale conocer y tener amigos, abrirte a conocer personas, pero la soltería también es súper bonita, yo que ya llevaba mucho tiempo en pareja, estoy disfrutando”.

SOLO TIENE UN HOMBRE QUE LE “LLENA TODOS LOS ESPACIOS”

Siguiendo con la entrevista con la periodista Flor Rubio, Michelle reiteró que está disfrutando totalmente su soltería acompañada de sus amigas y, en especial, de sus tiempos libres.

“Ahorita que tengo el tiempo de estar con ms amigas, con mis primas, con mis mujeres, me siento flotando, entonces estoy en un gran momento”, añadió la estelar de diversos melodramas.

Finalmente, la artista mexicana afirmó que su hijo es la persona más importante en su vida, ya que es el único hombre que permanece junto a ella durante gran parte de su agenda.