No cabe duda de que los deportistas y diversos atletas ven al conocido “Método Wim Hof” como una práctica para reconstituir los músculos tras un esfuerzo físico, y al igual que ellos, Michelle Renaud ha sido una fiel partidaria de esta terapia de agua con hielo en sus redes sociales. Sin embargo, incluir a su hijo en este proceso curativo le ha servido para ser blanco de críticas en todo el ciberespacio. Entérate más aquí.

Para nadie es un secreto que la técnica de recuperación con hielos es una práctica muy recurrida por deportistas y atletas de alto rendimiento, la cual consiste en permanecer durante varios minutos al interior del agua con bloques helados por debajo de los 15 grados centígrados.

Esto tiene como finalidad provocar la vasoconstricción y ayudar a la regeneación de tejido tras una ardua jornada física. Sin embargo, la actriz Michelle Renaud lo ha llevado a otro nivel, pues logró que su mejor hijo, Marcelo Alvarado, de apenas 5 años también participe en ésta curiosa practica con hielos y agua helada.

“¡Mi Niño ICE! 3 min en los hielos mi campeón”, redactó la actriz junto a un vídeo en sus redes sociales.

“Admiro profundamente a Marcelo , la primera vez que lo metieron a los hielos, fue de una manera inconsciente de golpe y fue muy traumático para él. Siempre que me veía adentro me decía que un día se iba a meter pero que a su tiempo. Hoy me dijo que estaba listo para intentarlo y duro sus 3 min respirando perfecto gozando y hasta riendo. Estoy tan orgullosa de la tenacidad de mi bebé”, indicó la célebre mexicana tras ver a su hijo surmergirse en las heladas aguas.

CRITICADA EN REDES SOCIALES

Como era de esperarse, las redes sociales enardecieron al contemplar al pequeño de apenas 5 años en una tina con hielo, ya que muchos de ellos aseguraron que esta técnica no era la apropiada dada la corta edad de Marcelo.

“¿Es sano y seguro para un niño en desarrollo? Qué valiente pero me quedan esas dudas”; “Qué pesar de ese niño. Se nota que tiembla en el hielo”; ¿por qué le haces eso al niño?” o “¿No se enfermó después?”, fueron algunos de los comentarios y las críticas que se puede leer en redes sociales.

En esa misma línea, también se pueden visualizar comentarios más avezados que ‘dan con palo’ a la histrionisa mexicana por iniciar a su retoño en el citado método.

Los usuarios criticaron ferozmente la actitud de la actriz Michelle Renaud al sumergir a su hijo Marcelo en una tina con hielo (Foto: Michelle Renaud/Instagram)

“Sí estás mal. ¿Dónde recomiendan eso para un niño de 4 o 5 años? Con razón se te ve tu piel y pelo muy feo reseco @michellerenaud. Qué feo que no lo dejes vivir su niñez, que él explore y experimente cosas de niño. ¿También es vegano?” , añadió otro internauta.

LA PROTAGONISTA SIEMPRE LUCE SALUDABLE

Más allá de las críticas, Renaud siempre se ha caracterizado por sus tratamientos y medidas saludables a la hora de cuidar su cuerpo, en especial, al publicar sus terapias y sesiones en su cuenta de Instagram y Facebook.

De hecho, la estelar de “La Herencia” ha dejado en claro que es un proceso muy positivo, lo cual le ha valido para llevar a cabo sus asctividades con mucho más relajo.

“Cada día más personas se meten a los hielos, abren lugares para que se puedan meter a hielos, comparten el método etc.Y solo puedo decir que nada me da mas gusto!!! A todos los que se han metido estoy segura han gozado de los beneficios y por eso es que se está haciendo esta tendencia , yo siempre pensé desde que empecé a subir mis videos, que entre más personas se metan a los hielos , seremos más personas más saludables , contentas y que vayan rompiendo creencias y para mi es un gran paso para juntos cambiar el mundo , felicidad es lo que te dan los hielos y felicidad es lo que necesitamos en estos momentos.”, se puede leer en el feed de la actriz.