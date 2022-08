Aunque no expone constantemente su vida amorosa, la actriz Michelle Renaud siempre ha dado de que hablar cuando se refiere a su faceta pública en señal abierta. Recordemos que un tiempo atrás, la estrella de “La Herencia” fue vinculada con Osvaldo Benavides luego de haber aparecido juntos en múltiples fotografías. Por ello, la intérprete de telenovelas decidió hablar de los requerimientos que debe tener todo pretendiente que desee estar a su lado.

Recientemente, Michelle fue una de las invitadas a una emisión de “Faisy Nights” , de Unicable, espacio en donde habló cordialmente de todos los tópicos que una estrella de la televisión tiene, en especial, si hablamos de alguien que protagonizó varios melodramas en su trayectoria.

Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues al inicio de la conversación los panelistas le preguntaron sobre su relación amorosa actual, en donde respondió con total soltura con una sonrisa ante la atenta mirada de la cámara.

“No (tengo novio). Es que la soltería a veces se disfruta…”, dijo sin ahondar más en sus palabras, lo que provocó la curiosidad de otra de las conductoras de ese espacio, quien de inmediato quiso saber si entre sus planes está tener una pareja. “Sí (quiero tener novio) …”, fue lo que atinó a responder la bella actriz de ficciones como “Quererlo todo” o “La reina soy yo”.

Asimismo, Renaud no dudó en hablar con los conductores sobre la espera de un galán que la conquiste a plenitud, por lo que optó por enumerar tres importantes requerimientos que el afortunado deberá cumplir con ella.

“Que a todo me diga que sí. Que sí a todo, a las aventuras…”, comentó, sin olvidar mencionar otro punto que, según considera, es imprescindible. “Que vaya a terapia y que sea una persona leal, la lealtad es básica. Hay que ser leales…”, sentenció Michelle de manera jocosa.

La nueva protagonista de “Doblemente Embarazada 2″ también se animó a develar algunos secretos de su vida, mencionando el viaje fugaz que hizo a Chicago junto al artista Osvaldo Benavides, aunque no mencionó directamente al experto en artes escénicas en ningún momento.

“Gracias a Dios nunca he dejado de hacer alguna aventura porque alguien me dijo que no, porque la hago yo. De las mejores aventuras, este año, viajé a ver, -como aventura así de la loquera-, a un DJ que se llama James Murphy, que me encanta. Nos tomamos foto con él y todo fue padrísimo…”, manifestó la estrella de la televisión.