Michelle Renaud y Josué Alvarado eran una de las parejas más famosas del ambiente artístico. El romance que inició en el 2018 llegó a su fin en el 2022 y la reconocida actriz dio a conocer los motivos por los cuales se alejó del padre de su hijo. Conoce aquí más detalles al respecto.

En el 2004 una actriz se ganó el aplauso del público durante su debut en el mundo de las telenovelas. Se trató de Michelle Renaud, quien por aquella época participó en la producción “Rebelde”.

Con el tiempo ella se convertiría en una de las actrices más destacadas y participó en “Camaleones”, “El color de la pasión”, “La reina soy yo”, “La herencia”, entre otras.

En el ámbito personal la famosa artista mexicana ha dado mucho que hablar por la relación que sostuvo con Josué Alvarado, un reconocido músico de 33 años, quien también es un destacado empresario.

Según medios internacionales, la pareja se conoció en el 2018 y producto de ese romance nació su único hijo.

Michelle Renaud es una destacada actriz mexicana (Foto: Michelle Renaud / Instagram)

LOS MOTIVOS DE LA SEPARACIÓN ENTRE MICHELLE RENAUD Y JOSUÉ ALVARADO

Michelle Renaud estuvo presente en el podcast de Aislinn Derbez que lleva por nombre “La magia del caos”. Desde ese espacio, la actriz mexicana reveló -según Milenio- los motivos por los cuales se separó del padre de su hijo, Josué Alvarado.

“En la relación de la que me casé yo estuve como 6 años y era una relación que nunca funcionó, o sea, nunca. Siempre fue una relación muy difícil donde yo la pasaba muy mal, y yo decía ‘es que yo lo amo’, porque cuando terminábamos, que terminábamos yo creo que cada semana yo sufría muchísimo”, expresó la joven.

POR EL BIEN DE SU HIJO

En otro momento de la entrevista, Michelle Renaud precisó que la decisión de alejarse de Alvarado fue por el bien de su hijo y criarlo mejor, pues las cosas con el padre de su primogénito no iban muy bien.

“Mi relación se basaba en el dolor, no en el amor, no en la comunicación, no en el crecimiento”, agregó según Milenio.

“Tienes que pensar qué ejemplo le quieres dar a tus hijos, qué tipo de relacion le quieres enseñar a tus hijos que tengan y si no es la que tú estas teniendo, pues no estés allí”, sentenció.

FICHA PERSONAL DE MICHELLE RENAUD

Nombre : Michelle Renaud

: Michelle Renaud Fecha de nacimiento : 9 de diciembre de 1988

: 9 de diciembre de 1988 Lugar de nacimiento : Ciudad de México

: Ciudad de México Edad : 34 años

: 34 años Nacionalidad : mexicana

: mexicana Profesión : actriz

: actriz Debut en la actuación: 2004

TELENOVELAS DE MICHELLE RENAUD

“Rebelde” (2004)

“Camaleones” (2009)

“Llena de amor” (2010)

“Ni contigo ni sin ti” (2011)

“La mujer del vendaval” (2012)

“El color de la pasión” (2014)

“La sombra del pasado” (2014)

“Pasión y poder” (2015)

“Hijas de la luna” (2018)

“La reina soy yo” (2019)

“Quererlo todo” (2020)

“La herencia” (2022)