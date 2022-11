Luego de que Humberto Zurita confirmase su romance con Stephanie Salas el pasado mes de octubre, miles de rumores en torno a una molestia por parte de los hijos de la cantante comenzaron a esparcirse por todas las redes sociales. Sin embargo, fue la propia reacción de Michelle Salas lo que llamó la atención de todos en el ciberespacio.

Luego de oficializar su romance, Zurita y Salas comenzaron a causar sensación entre sus miles de fanáticos y familiares, pues fue doña Silvia Pinal quien se enteró recientemente del noviazgo. Como era de esperarse, la actriz resaltó las cualidades de su nieta y el histrión, por lo que les aconsejó disfrutar su juventud.

Silvia Pinal y Sylvia Pasquel, abuela y madre, respectivamente, de Stephanie Salas, también aprobaron la relación con Zurita (Foto: Sylvia Pasquel / Instagram)

Sin embargo, fue otro miembro de la familia de la dinastía Salas quien habló al respecto de la relación. Se trata de Michelle Salas, hija que tuvo la actriz con Luis Miguel, quien dio algunas palabras durante el programa “¡Siéntese quien pueda!”.

“Yo siempre estoy feliz si mi mamá está feliz, ley de vida, ley vida”, comunicó la hija de la famosa.

Asimismo, sostuvo que logró conocer a Zurita y sus hijos desde que eran pequeños y coincidían en fiestas infantiles. “Huy los conozco de toda la vida, desde pequeñitos, yo iba a las fiestas de Sebastián y todo, desde chiquititos”, manifestó.

Recalcó también que está feliz con el romance de su madre y que disfruta verla disfrutar junto a su nueva pareja.

HUMBERTO TAMBIÉN ESTÁ FELIZ

Al respecto, Humberto Zurita también declaró durante la función “Papito Querido” que se siente muy a fin a las hijas de Stephanie, Michelle y Camila.

Humberto Zurita oficializó su romance con Salas hace meses (Foto: Humberto Zurita / Instagram)

“Ellos me quieren ver feliz y contento y ya no es secreto nada. Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘oye, voy a llevar a Stephanie’. A lo que su hijo reaccionó de inmediato: ‘¿Cómo? ¿Andas saliendo con Stephanie? ¡Pues traétela!’”, finalizó.