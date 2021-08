¿Miguel Bosé está perdiendo la voz? El cantante español, quien participó en la más reciente temporada de “La Voz México”, donde se desempeñó como coach, ha venido experimentando cambios en su imponente voz, que causaron preocupación en sus seguidores. ¿Qué le sucede al intérprete de “Morena mía”?

Miguel Bosé llegó incluso a presentar problemas para hablar y cantar durante las emisiones de “La Voz México”. El cantante, finalmente, reveló, durante una entrevista con el periodista Jordi Évole, para su programa “La sexta”, que el problema que tiene no es algo reciente y lo ha obligado a cambiar drásticamente su característica voz.

¿POR QUÉ MIGUEL BOSÉ LLEGÓ A PERDER LA VOZ?

El cantante Miguel Bosé detalló a Jordi Évole que el problema con su garganta tiene una raíz emocional que se remite al momento en que terminó su relación con su pareja Nacho Palau, con quien mantuvo una relación afectiva durante 26 años y cuatro por maternidad subrogada.

“Mi voz va y viene. Su raíz es emocional. Cuando mi relación de pareja empezó a ir mal, cuando el amor no existe (...) cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas. Y estalla. Estalla mal y empiezan los problemas serios. Y, para mí, uno de esos problemas fue la voz. Ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz, cero”, reveló el intérprete de Amante bandido.

Bosé confesó también que la vida le había pasado factura de todos los excesos que anteriormente había tenido, como el consumo de drogas. Su trastorno se llama Disfonia Psicógena, ¿de qué trata?

¿QUÉ ES LA DISFONÍA PSICÓGENA, EL TRASTORNO QUE PADECE MIGUEL BOSÉ?

La disfonía psicógena es un trastorno de la voz, poco frecuente, que empeora considerablemente por causas psíquicas hasta llegar a la pérdida de la voz, es muy poco frecuente y se caracteriza porque no existe lesión anatómica o neurológica, por lo que el origen son situaciones emocionales que han afectado al paciente. Este trastorno, sin embargo, puede llegar a dañar de diversas formas la garganta y las afectaciones se presentan de diferentes maneras en cada persona. Se le conoce coloquialmente como ronquera.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA DISFONÍA PSICÓGENA?

La mayoría de los pacientes presentan una aparición brusca de la disfonía y pueden presentar desde pérdida total de la voz o mucha dificultad para hablar. También presentan una postura corporal tensa, hiperlordosis cervical (aumento de la curvatura de las vértebras cervicales) y depresión de la zona esternoclavicular.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO PARA LA DISFONÍA PSICÓGENA?

El tratamiento de la disfonía psicógena tiene como objetivo no sólo rehabilitar la voz, con un terapista de lenguaje, sino también requiere apoyo de un otorrinolaringólogo, un psicólogo y, si es necesario, de un psiquiatra.

¿CÓMO SABER CUÁL ES LA CAUSA DE LA RONQUERA?

Ante una disfonía, ronquera o pérdida de voz repentina, se debe acudir a un especialista para descartar que no sea provocada por otras causas. Se debe hacer un diagnóstico diferencial con respecto a otras patologías como laringitis aguda, parálisis cordal, disfonía tras una intervención quirúrgica o una intubación, algún tipo de lesión, etc.

¿QUÉ FACTORES CAUSAN LA DISFONÍA PSICÓGENA?

Cuando la voz se pierde debido al estrés se habla de disfonía psicógena. También se llama disfonía funcional o de conversión. Este trastorno afecta a las personas que han sufrido situaciones emocionales fuertes y que somatizan su tensión psicológica en la laringe. Las causan de la disfonía psicógena pueden ser: