Miguel Américo Belloto, más conocido como Miguel Varoni, solo destaca por su habilidad actoral. Se desempeña también como director y productor, consagrándose como una de las figuras artísticas más importantes de Colombia. Uno de sus papeles más populares fue como protagonista de “Pedro el escamoso”.

MÁS INFORMACIÓN: La verdad detrás de la notable pérdida de peso de Miguel Varoni

Desde hace más de dos décadas, está casado con Catherine Siachoque, una actriz colombiana recordada por su papel de “Doña Hilda” en “Sin senos no hay paraíso”. Algunos meses atrás, el actor apareció totalmente cambiado. Había bajado mucho de peso, por lo que decidió realizarse algunos procedimientos para poner todo en su lugar.

El actor de 57 pasó la mayoría de su vida rodeado de arte. Su padre, de quién tomó su seudónimo, era un compositor y violinista argentino, conocido como “Don Américo”. Mientras tanto, su madre Teresa Gutiérrez, fue una talentosa actriz colombiana.

Lo que pocas personas saben es que madre e hijo compartieron set de grabación en una producción de Telemundo.

¿CUÁNDO SUCEDIÓ?

Este momento mágico, que seguro recordará para toda su vida, ocurrió en el 2009 cuando grabaron “Victorinos”. Si bien los protagonistas eran Mauricio Ochmann, Arap Bethke y Roberto Manrique; que era el último trabajo de Teresa en televisión, realizaron una participación especial. Meses después de su aparición, la actriz de 81 años falleció.

“[Mi mamá era] una mujer que amaba su trabajo, entonces realmente yo pienso que ella cumplió todos sus sueños. Creo que no le quedó ninguno por cumplir y fue una mujer muy feliz y esa es de las cosas que me hacen felices a mí. O sea cuando la extraño me da muy duro, me da mucha tristeza, pero cuando pienso en la palabra sueños y en los sueños de ella, estoy seguro de que cumplió todos sus sueños y que fue muy feliz, se divirtió mucho”, compartía Varoni años atrás en una entrevista con un medio de comunicación colombiano.

Unas palabras muy sentidas de un hijo, que causan nostalgia a todos los que no pasarán este día de la madre con quienes les dio la vida.